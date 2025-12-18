ALSTOM S.A : En Australie, la part d’Alstom dans le contrat pour la ligne Suburban Rail Loop de Melbourne s’élève à 1,0 milliard d’euros

Un contrat d’une valeur totale de 4,9 milliards d’euros (8,8 milliards de dollars australiens) a été attribué par la Suburban Rail Loop Authority à l’Alliance TransitLinX, composée d’Alstom, John Holland, KBR, WSP et RATP Dev.

La part d’Alstom s’élève à 1,0 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars australiens) 1 et comprend 13 rames de métro automatisées Metropolis et leur maintenance pendant 15 ans, le système de contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) Urbalis, les solutions de cybersécurité, les communications filaires et sans fil, les portes palières en stations ainsi que l’intégration du système complet.

Les rames seront assemblées sur le site Alstom de Dandenong, près de Melbourne.





18 décembre 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, s’est vu attribuer, dans le cadre de l’Alliance TransitLinX, une part de 1,0 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars australiens) d’un contrat global de 4,9 milliards d’euros (8,8 milliards de dollars australiens) par la Suburban Rail Loop Authority (SRLA) de Melbourne, en Australie. Ce contrat porte sur la section Est du projet de boucle ferroviaire suburbaine du gouvernement de l’État de Victoria. La mission d’Alstom comprend la fourniture du matériel roulant, de l’infrastructure numérique, de la signalisation et de la maintenance, ainsi que l’intégration du système complet. L’Alliance TransitLinX est composée de John Holland, KBR, WSP, RATP Dev et Alstom.

Le site d’Alstom à Dandenong assemblera et livrera 13 rames de métro automatisées Metropolis de quatre voitures qui fonctionneront sous le niveau d’automatisation 4 (GOA4), appuyé par la solution CBTC Urbalis Forward d’Alstom, soit un système de signalisation entièrement intégré. Alstom fournira sa solution de maintenance complète FlexCare Perform pendant une période de 15 ans pour les rames Metropolis, ainsi que la signalisation et l’infrastructure de façon à garantir une disponibilité et une fiabilité du système des plus élevées. La flotte de la SRLA sera entretenue dans un dépôt spécialement construit à Heatherton, lequel pourra à terme accueillir 36 rames. Les première rames Metropolis devraient entrer en service en 2035.

« L’attribution de ce contrat approfondit notre partenariat avec le gouvernement de l’État de Victoria, qui vise à répondre aux priorités de ce dernier en matière de transport ferroviaire, en collaboration avec des partenaires de premier plan du secteur. Les solutions fournies par Alstom s’appuient sur ses technologies de pointe dans les domaines du matériel roulant, de la signalisation et des services, complétées par notre savoir-faire local dans l’État de Victoria, que nous apportons de manière unique à nos clients », a déclaré Pascal Dupond, directeur général d’Alstom pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« En tant que leader mondial de la mobilité, nous apportons des solutions clés en main complètes pour répondre aux besoins de nos clients en Australie et dans toute la région Asie-Pacifique. Ce projet revêt une importance primordiale par son ambition et son ampleur. Melbourne rejoint d’autres grandes villes à travers le monde qui déploient les produits et services d’Alstom pour offrir des solutions de transport ferroviaire de pointe aux passagers », a déclaré Ling Fang, présidente d’Alstom pour la région Asie-Pacifique.

Le plus grand projet ferroviaire d’Australie

La ligne Suburban Rail Loop est le plus grand projet d’infrastructure ferroviaire et immobilière d’Australie, consistant en une boucle ferroviaire complète de 90 km dans la grande banlieue de Melbourne. La première phase, la section « SRL Est », s’étend sur 26 km et comprend six stations souterraines situées à proximité des principaux pôles d’emploi, d’enseignement et de santé. Les technologies d’Alstom permettront la mise en service de la deuxième flotte de trains sans conducteur en Australie, après la flotte de métros Metropolis d’Alstom à Sydney, entrée en service en 2019.

Alstom est le seul fournisseur de technologies ferroviaires opérant en Australie qui dispose de capacités de fabrication de bout en bout et qui soutient une vaste chaîne d’approvisionnement locale.

ALSTOM™, Metropolis™, Urbalis™, Urbalis Forward™ et FlexCare Perform™ sont des marques déposées d’Alstom.





1 Ce contrat sera enregistrée au 3e trimestre de l’exercice fiscal 2025/2026 d'Alstom

