PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER
MONETARY POLICY MEETING 2025-12-17
AUCTION PERIODS COMMENCING: 2026-01-07: FIXED RATE 1.75 %
(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)
DEPOSIT RATE 1.65 %
LENDING RATE 1.85 %
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
