Milepost etablerar vardagsladdning i Lund i samarbete med Lunds Kommun

STOCKHOLM och LUND, Sverige, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milepost AB, Sveriges första oberoende laddoperatör specialiserad på vardagsladdning, etablerar bolagets laddtjänster för elfordon i Lund, i samarbete med Lunds kommun.

Efter en grundlig utvärdering tilldelade Lunds kommun tidigare i år Milepost AB uppdraget att bygga ut bolagets laddtjänster för vardagsladdning vid ett antal platser i Lunds kommun. Milepost har nu driftsatt den första anläggningen som en del i denna utbyggnad, vilken finns vid Genarps Idrottsplats. Ett ytterligare antal anläggningar planeras att driftsättas inom kort och sedan fortlöpande under 2026.

Lund följs av flertalet kommuner i Skåne där Milepost redan har etablerat sina tjänster inklusive Eslöv, Kävlinge, Lomma och Båstad.

Lars Isaksson, affärsutvecklings- samt operativt ansvarig vid Milepost säger: ”Vi är glada över att fått förtroendet från Lunds kommun att etablera våra laddtjänster inom kommunen. Vi ser fram emot att hjälpa boende i Lund som bor i flerbostadshus och saknar egna laddpunkter att få tillgång till publik laddinfrastruktur för vardagsladdning, så fler hushåll kan skaffa elbil”.

For more information, please contact:

Lars Isaksson, affärsutveckling samt operativt ansvarig vid Milepost AB. +46108885530

Email: info@milepost.se

Fredrik Palm, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lunds kommun. +46463598923

Email: fredrik.palm@lund.se

About Milepost

Milepost AB är en laddoperatör som via ett komplett helhetsåtagande erbjuder kommuner, regioner och fastighetsägare finansiering, etablering, drift och support av publik laddinfrastruktur för vardagsladdning av elfordon. Bolaget har laddstationer från Sundsvall i norr till Lomma i söder, vilka gör det möjligt för elbilsförare att ladda elfordon där de bor, besöker eller arbetar. Milepost backas upp av Obligo Investment Management och Mileposts ledningsgrupp.