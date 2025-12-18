Strifor acaba de recibir el premio «Mejor programa de afiliados del bróker — América Latina 2025»

PORT LOUIS, Maurício, Dec. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- El bróker Strifor se complace en anunciar que ha sido galardonado con el premio «Mejor programa de afiliados del bróker — América Latina 2025», otorgado por Global Business & Finance Magazine Awards. Este importante reconocimiento refleja los esfuerzos constantes de la compañía por desarrollar un programa de afiliados que no solo es transparente y sostenible, sino también verdaderamente valioso para sus socios en América Latina.
«Estamos increíblemente orgullosos de este logro», señaló un representante de Strifor. «Este premio confirma que hemos realizado un gran trabajo y hemos creado un programa de afiliados que será la base de una colaboración fructífera y del éxito financiero a largo plazo para todos sus participantes. Agradecemos profundamente a nuestros socios y al equipo en América Latina; este es un éxito compartido».
El reconocimiento del sector impulsa a Strifor a seguir desarrollando su ecosistema de afiliados y a ampliar el apoyo a sus socios, ayudándoles a hacer crecer sus negocios con confianza. De cara al futuro, Strifor tiene la intención de continuar perfeccionando sus productos y aspirar a logros aún más significativos.
«Queremos agradecer a nuestros increíbles socios y al equipo en América Latina por su dedicación constante. ¡Vamos a por nuevas metas!», añadió el representante de la compañía.
Strifor fue fundada en 2020. El bróker opera bajo la regulación de la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio y es miembro de la Comisión Financiera, que proporciona un seguro a los clientes de hasta 20 000€ a través de un fondo de compensación. La compañía cumple con los estándares internacionales de seguridad financiera, garantizando transparencia y condiciones de trading justas para traders y socios en todo el mundo.
El trading de CFDs conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Más información en: https://www.strifor.org/DISCLOSURE/
