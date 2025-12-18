Ilkka Oyj Pörssitiedote 18.12.2025, klo 14.15
ILKKA-KONSERNIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2026
Ilkka-konserni julkaisee tulostiedotteita vuonna 2026 seuraavasti:
- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 perjantaina 20.2.2026
- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu maanantaina 4.5.2026
- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu maanantaina 10.8.2026
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuu maanantaina 2.11.2026
Vuosikertomus 2025 julkaistaan viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 23.4.2026. Hallintoneuvosto kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Saadakseen asiansa Ilkka Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakkeenomistajan on ilmoitettava siitä viimeistään maanantaina 23.2.2026 sähköpostitse yhtiokokous@ilkka.com tai kirjallisesti osoitteella Ilkka Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 60101 Seinäjoki.
ILKKA OYJ
Olli Pirhonen
toimitusjohtaja
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka.com
Ilkka lyhyesti
Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen tekoälyä ja dataa sekä kehittäen markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin, teknologian ja datan osaaja.
Ilkka-konsernin tulosjulkistukset ja yhtiökokous vuonna 2026
| Source: Ilkka Oyj Ilkka Oyj
Ilkka Oyj Pörssitiedote 18.12.2025, klo 14.15
Recommended Reading
-
December 16, 2025 09:15 ET | Source: Ilkka Oyj
Ilkka Oyj Pörssitiedote 16.12.2025, klo 16.15MUUTOS ILKAN HALLINTONEUVOSTOSSAHallintoneuvoston henkilöstön edustaja Filip Ekman on ilmoittanut eroavansa Ilkka Oyj:n hallintoneuvostosta...Read More
-
December 15, 2025 02:00 ET | Source: Ilkka Oyj
Ilkka Oyj Johdon liiketoimet, 15.12.2025, klo 9.00Ilkka Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ IlmoitusvelvollinenNimi: Veikko Heikkilän...Read More