ILKKA-KONSERNIN TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2026



Ilkka-konserni julkaisee tulostiedotteita vuonna 2026 seuraavasti:



- Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 perjantaina 20.2.2026

- Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu maanantaina 4.5.2026

- Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu maanantaina 10.8.2026

- Osavuosikatsaus tammi-syyskuu maanantaina 2.11.2026



Vuosikertomus 2025 julkaistaan viikolla 13. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 23.4.2026. Hallintoneuvosto kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin. Saadakseen asiansa Ilkka Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi osakkeenomistajan on ilmoitettava siitä viimeistään maanantaina 23.2.2026 sähköpostitse yhtiokokous@ilkka.com tai kirjallisesti osoitteella Ilkka Oyj, Yhtiökokous, PL 60, 60101 Seinäjoki.



Olli Pirhonen

