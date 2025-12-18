Schouw & Co.s finanskalender 2026

Schouw & Co.s finanskalender for 2026 er som følger:

5. marts 2026 Offentliggørelse af årsrapport for 2025 16. april 2026 Ordinær generalforsamling 21. april 2026 Forventet udbetaling af udbytte for 2025 1. maj 2026 Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal 2026 14. august 2026 Offentliggørelse af delårsrapport for 2. kvartal 2026 6. november 2026 Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2026

Eventuelle forslag fra aktionærerne til selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2026 skal være selskabet i hænde senest

onsdag den 4. marts 2026

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg Jens Bjerg Sørensen

Bestyrelsesformand Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil