Schouw & Co.s finanskalender 2026

 | Source: Aktieselskabet Schouw & Co. Aktieselskabet Schouw & Co.

Schouw & Co.s finanskalender for 2026 er som følger:

5. marts 2026Offentliggørelse af årsrapport for 2025
16. april 2026Ordinær generalforsamling
21. april 2026Forventet udbetaling af udbytte for 2025
1. maj 2026Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal 2026
14. august 2026Offentliggørelse af delårsrapport for 2. kvartal 2026
6. november 2026Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2026

Eventuelle forslag fra aktionærerne til selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2026 skal være selskabet i hænde senest

onsdag den 4. marts 2026

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg                                                 Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand                                                         Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil


Attachments

2025-12-18 FBM25-60 Finanskalender DAN

Recommended Reading