Schouw & Co.s finanskalender 2026

Schouw & Co.s finanskalender for 2026 er som følger:
|5. marts 2026
|Offentliggørelse af årsrapport for 2025
|16. april 2026
|Ordinær generalforsamling
|21. april 2026
|Forventet udbetaling af udbytte for 2025
|1. maj 2026
|Offentliggørelse af delårsrapport for 1. kvartal 2026
|14. august 2026
|Offentliggørelse af delårsrapport for 2. kvartal 2026
|6. november 2026
|Offentliggørelse af delårsrapport for 3. kvartal 2026
Eventuelle forslag fra aktionærerne til selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2026 skal være selskabet i hænde senest
onsdag den 4. marts 2026
Aktieselskabet Schouw & Co.
Jørgen Dencker Wisborg Jens Bjerg Sørensen
Bestyrelsesformand Adm. direktør
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.
