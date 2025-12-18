Coloplast annoncerer ændringer i ledelsesteamet

Coloplast offentliggør i dag ændringer til ledelsesteamet (ELT). Ændringerne omhandler Coloplasts urologiforretning og virksomhedens globale funktion for People & Culture.

Leder af People & Culture, Dorthe Rønnau, har besluttet at forlade Coloplast for at starte et nyt kapitel i sin karriere. Dorthe Rønnau har haft forskellige roller på tværs af Coloplast-koncernen i næsten tre årtier.

”Coloplast har haft stor glæde af Dorthes værdier, integritet og stærke lederevner i hendes roller i Global Operations, Atos og People & Culture, og den øverste ledelse,” siger Lars Rasmussen, interim administrerende direktør i Coloplast.

Der er nu sat en ekstern søgning i gang efter en ny leder for den globale People & Culture-funktion i Coloplast. Dorthe Rønnau har sidste dag i Coloplast i slutningen af februar, hvorefter Mads Mikkelsen, nuværende vicedirektør i People & Culture for selskabets Chronic Care Commercial-funktion, overtager ledelsen af den globale People & Culture-organisation på interim basis, indtil en permanent efterfølger er fundet.

En ny leder af Urologi

Leder af urologiforretningen Tommy Johns går, efter mere end et årti i Coloplast og over tre årtier i den globale life science-branche, på pension i begyndelsen af det nye år.

”Tommy er et værdsat medlem af den øverste ledelse og en respekteret leder af vores globale urologiforretning. Han har spillet en afgørende rolle i at finde sin efterfølger, og der vil være en overgangsperiode mellem ham og Tommy for at sikre en grundig overlevering inden Tommys sidste dag i Coloplast i begyndelsen af det nye år,” siger Lars.

Kevin Hardage træder ind i Coloplasts ledelsesteam som ny leder af Urologi. Han starter i Coloplast den 9. februar. Kevin kommer med dyb erfaring fra den globale medtech-branche, herunder fra senior ledelsesroller hos virksomheden Teleflex, der opererer inden for urologiområdet.

”Kevin har en god historik med solide resultater, og han er en leder med et stærkt kommercielt fokus. Vi mener, at han er den rigtige til at lede vores urologiforretning ind i en ny vækstfase, efterhånden som vi introducerer ny, vigtig innovation, herunder Intibia, til markedet i de kommende år,” siger Lars.

”På vegne af bestyrelsen og den øverste ledelse vil jeg gerne takke Dorthe og Tommy for deres indsats og ønske dem al held og lykke fremover – og samtidig byde Kevin velkommen til Coloplast,” slutter Lars.

