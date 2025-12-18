La Fiducie nationale annonce les lauréats des Prix des Gouverneurs 2025

OTTAWA, Ontario, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fiducie nationale du Canada a annoncé les lauréats des Prix des Gouverneurs 2025. Décernés chaque année, les Prix des Gouverneurs mettent en valeur des projets qui démontrent comment les lieux patrimoniaux constituent le fondement d’un avenir plus inclusif, durable et dynamique pour la population canadienne.

Neuf projets remarquables ont été honorés pour leur contribution exceptionnelle à la préservation et à la revitalisation du patrimoine canadien.

« J’ai trouvé captivant d’en savoir plus sur ces projets remarquables qui redéfinissent ce que signifie le patrimoine à l’ère actuelle », a déclaré la présidente du conseil d’administration de la Fiducie nationale, Shabnam Inanloo Dailoo, doctorante.

Parmi les lauréats de cette année, on compte un ancien couvent transformé en logements sociaux, la rénovation d’une école historique pour en assurer l’usage continu, une application axée sur le patrimoine, ainsi que la restauration de l’ancien restaurant Eaton’s à Montréal. On note également l’éloge d’un projet offrant une expérience pratique à des étudiantes et étudiants en métiers du patrimoine sur un site historique.

Les Prix des Gouverneurs mettent en évidence l’imagination, l’engagement et la collaboration qui animent le patrimoine canadien. Chaque projet récompensé démontre que le patrimoine ne se limite pas au passé. Il agit comme un catalyseur de préservation communautaire, d’éducation, de réconciliation et de renouveau.

Lauréats des Prix des Gouverneurs 2025

Créée en 1973, la Fiducie nationale du Canada est l’organisme de bienfaisance national de premier plan consacré à la conservation et à la promotion des lieux patrimoniaux du pays. Selon la Fiducie, les lieux patrimoniaux servent de catalyseurs à des communautés durables où il fait bon vivre. La conservation du patrimoine répond aux besoins des communautés d’aujourd’hui, car elle favorise le sentiment identitaire, stimule l’économie, renforce le sentiment d’appartenance, fait progresser le processus de réconciliation, encourage la résilience climatique et promeut le bien-être.

