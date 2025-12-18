EDF : EDF présente son devis prévisionnel du programme EPR2 à hauteur de 72,8 Md€

EDF présente son devis prévisionnel du programme EPR2 à hauteur de 72,8 Md€



EDF a présenté à son Conseil d’administration de ce jour le devis prévisionnel de son programme de construction de six EPR2 sur les sites de Penly, Gravelines et Bugey.

Ce devis prévisionnel s’établit à 72,8 Md€ 2020 et sera audité au premier trimestre 2026 par la Délégation interministérielle au nouveau nucléaire (DINN). Pour l’année 2026, le Conseil d’administration a validé une enveloppe budgétaire de 2,7 Md€ allouée au programme.

L’objectif de mise en service du premier réacteur à Penly est fixé à 2038, avec un cadencement de 12 à 18 mois pour la mise en service des réacteurs suivants.

Comme annoncé à l’occasion du Conseil de politique nucléaire de mars 2025, ce programme fera l’objet de mesures de soutien par l’Etat, soumises pour approbation à la Commission européenne le 19 novembre 2025, en vue de la prise d’une décision finale d’investissement fin 2026. Ces mesures comprennent :

Un prêt à taux bonifié pour financer au moins la moitié des coûts de la construction ;

Un contrat pour différence d’une durée de 40 ans ;

Un partage des risques entre l’Etat et EDF.

Bernard Fontana, Président-Directeur général du groupe EDF, a déclaré « L’établissement du devis prévisionnel du programme EPR2 traduit l’engagement des équipes d’EDF, de ses filiales et de l’ensemble de nos partenaires industriels à maîtriser les délais et les coûts. Cette dynamique, enclenchée notamment par le Pacte de Performance marque une inflexion significative dans la trajectoire du nouveau nucléaire en Europe. La réalisation du programme EPR2 contribuera à la souveraineté énergétique et industrielle ainsi qu’à la transition énergétique de la France pour les décennies à venir. »

