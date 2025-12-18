AB „Artea“ banko informacijos skelbimo 2026 metais kalendorius

2026 metais AB „Artea“ bankas informaciją investuotojams teiks pagal šį kalendorių:
2026-02-25 2025 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;
2026-02-26 2025 metų rezultatų internetinis seminaras;
2026-03-09 Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimų projektai šaukiamam VAS;
2026-03-31 Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS), eilinio VAS sprendimai;
2026-03-31 2025 m. audituota metinė informacija;
2026-04-27 2026 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;
2026-04-28 2026 m. 1 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;
2026-07-29 2026 m. šešių mėnesių tarpinė informacija;
2026-07-30 2026 m. 2 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras;
2026-10-28 2026 m. devynių mėnesių tarpinė informacija;
2026-10-29 2026 m. 3 ketvirčio rezultatų internetinis seminaras.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas,
Finansų tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt, +370 610 44447