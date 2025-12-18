Muudatused Eesti Energia ASi nõukogus

Eesti Energia ASi üldkoosolek, mida esindas rahandusminister Jürgen Ligi, kinnitas 18. detsembril nõukogu liikme Jevgeni Kabanovi tagasikutsumise Eesti Energia ASi nõukogust.

Jevgeni Kabanov kuulus Eesti Energia ASi nõukogusse alates 5. maist 2025. Nõukogust lahkub ta omal soovil.

Eesti Energia ASi nõukogu esimehena jätkab Anne Mere ning nõukogu liikmeteks on Anna Ebers Brougheli, Kaur Kajak, Kristi Klaas ja Priit Rohumaa.



Uue nõukogu liikme nimetamiseks teeb rahandusministrile ettepaneku nimetamiskomitee.

