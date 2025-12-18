Multitude Gruppe: Finanzkalender 2026

 | Source: Multitude AG Multitude AG

Zug, 18. December 2025 – Die Multitude AG (WKN: A40VJN, ISIN: CH1398992755), ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Banking-Dienstleistungen für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie andere FinTechs anbietet („Multitude“, „Unternehmen“ oder „Gruppe“), gibt die Veröffentlichung seines Finanzkalenders für das Jahr 2026 inklusive der Veröffentlichungstermine der Finanzberichte der Gruppe sowie der Hauptversammlung bekannt: 

DatumEvent
10.02.2026 Silent Period 10.02.2026 – 11.03.2026 
12.03.2026 Multitude AG: Vorläufiges Ergebnis 2025
19.03.2026 Pareto Securities’ 15th Annual Nordic Corporate Bond Conference 
26.03.2026 Multitude AG: Geschäftsbericht 2025
26.03.2026 Multitude Bank p.l.c.: Geschäftsbericht 2025
26.03.2026 Multitude Capital Oyj: Geschäftsbericht 2025
21.04.2026 Silent Period 21.04.2026 – 20.05.2026 
24.04.2026 Multitude AG: Hauptversammlung
21.05.2026 Multitude AG: Quartalsmitteilung Q1 2026
14.07.2026Silent Period 14.07.2026 – 12.08.2026 
13.08.2026Multitude AG: Halbjahresbericht 2026 
13.08.2026Multitude Bank p.l.c.: Halbjahresbericht 2026 
13.08.2026Multitude Capital Oyj: Halbjahresbericht 2026 
31.08.2026EF Equity Forum: Herbstkonferenz
13.10.2026Silent Period 13.10.2026 – 11.11.2026 
12.11.2026Multitude AG: Quartalsmitteilung 9M 2026
23.11.2026 - 24.11.2026Deutsches Eigenkapitalforum 2026


Kontakt: 

Adam Hansson Tönning 
Head of IR and Treasury  
Tel: +46733583171  
E-Mail: adam.tonning@multitude.com  

Über Multitude AG: 

Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe und Online-Banking für Privatpersonen, KMU und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken nicht ausreichend bedient werden. Die Dienstleistungen werden über drei unabhängige Geschäftsbereiche angeboten, die durch unsere interne Wachstumsplattform unterstützt werden: Consumer Banking (unter der Marke „Ferratum“), SME Banking (Marke „CapitalBox“) und Wholesale Banking (Marke „Multitude Bank“). Die Gruppe beschäftigt über 700 Mitarbeitende in 25 Ländern und ist in 17 Märkten aktiv. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Multitude einen Gesamtumsatz von 264 Mio. EUR. Das Unternehmen wurde 2005 in Finnland gegründet, hat seinen registrierten Sitz der Muttergesellschaft in der Schweiz, und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MULT“ gelistet. www.multitude.com


