18. december 2025





Ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner med aktier i AL

Sydbank

AL Sydbank offentliggør i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19

transaktioner med aktier i banken udført af ledende medarbejdere og disses nærtstående.

Der henvises til vedhæftede skemaer, hvor detaljerede informationer om

transaktionerne fremgår.



Venlig hilsen

AL Sydbank A/S

