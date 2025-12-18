Nasdaq Copenhagen
Silkeborg, den 18. december 2025
Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2025
Vedr.: Resultatforventning 2026.
Papirfabrikken Invest A/S skal herved oplyse en resultatforventning for 2026. Resultatforventningen omfatter følgende driftssegmenter:
- Ejendomme; aktiviteter forbundet primært med udlejning af ejendommene i form af lejeindtægter samt køb og salg af investeringsejendomme.
- Hotel; aktiviteter forbundet med hoteldrift af Radisson Hotel, Papirfabrikken Silkeborg.
Foruden ovennævnte vil det fortsatte ejerskab på 20% af Silkeborg IF A/S indgå i koncernresultatet som en associeret virksomhed.
Resultatforventninger til 2026, vil ligge i intervallet +10 mio.kr. til +20 mio.kr. før skat og dagsværdiregulering af selskabets investeringsejendomme. Resultatforventningen er baseret på omsætning i intervallet 77-82 mio.kr.
I førnævnte resultatforventning er indeholdt resultateffekt fra ejerskabet i Silkeborg IF A/S, der forventes at udgøre -5 mio.kr. til 0 mio.kr. for 2026, hvortil bemærkes, at den associerede virksomheds resultater er meget svingende, bl.a. som følge af udsving i blandt andet sportslige resultater og transferindtægter mv.
Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.
Med venlig hilsen
Papirfabrikken Invest A/S
Kent V. Madsen Claus Christensen
Adm. direktør Økonomidirektør
