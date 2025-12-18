Resultatforventning 2026

 | Source: Papirfabrikken Invest A/S Papirfabrikken Invest A/S

Nasdaq Copenhagen  

          

Silkeborg, den 18. december 2025
Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2025

Vedr.:            Resultatforventning 2026.

Papirfabrikken Invest A/S skal herved oplyse en resultatforventning for 2026. Resultatforventningen omfatter følgende driftssegmenter:

  • Ejendomme; aktiviteter forbundet primært med udlejning af ejendommene i form af lejeindtægter samt køb og salg af investeringsejendomme.

  • Hotel; aktiviteter forbundet med hoteldrift af Radisson Hotel, Papirfabrikken Silkeborg.

Foruden ovennævnte vil det fortsatte ejerskab på 20% af Silkeborg IF A/S indgå i koncernresultatet som en associeret virksomhed. 

Resultatforventninger til 2026, vil ligge i intervallet +10 mio.kr. til +20 mio.kr. før skat og dagsværdiregulering af selskabets investeringsejendomme. Resultatforventningen er baseret på omsætning i intervallet 77-82 mio.kr.

I førnævnte resultatforventning er indeholdt resultateffekt fra ejerskabet i Silkeborg IF A/S, der forventes at udgøre -5 mio.kr. til 0 mio.kr. for 2026, hvortil bemærkes, at den associerede virksomheds resultater er meget svingende, bl.a. som følge af udsving i blandt andet sportslige resultater og transferindtægter mv.


Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen
Papirfabrikken Invest A/S

Kent V. Madsen                    Claus Christensen
Adm. direktør                       Økonomidirektør

Vedhæftet fil


Attachments

10. Resultatforventning 2026 (20251218)

Recommended Reading

  • December 12, 2025 07:05 ET | Source: Papirfabrikken Invest A/S
    Finanskalender 2026

    Nasdaq Copenhagen             Silkeborg, den 12. december 2025Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2025 Vedr.:            Finanskalender 2026. Vi kan hermed offentliggøre følgende finanskalender for...

    Read More