Silkeborg, den 18. december 2025

Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2025

Vedr.: Resultatforventning 2026.

Papirfabrikken Invest A/S skal herved oplyse en resultatforventning for 2026. Resultatforventningen omfatter følgende driftssegmenter:





Ejendomme; aktiviteter forbundet primært med udlejning af ejendommene i form af lejeindtægter samt køb og salg af investeringsejendomme.





Hotel; aktiviteter forbundet med hoteldrift af Radisson Hotel, Papirfabrikken Silkeborg.





Foruden ovennævnte vil det fortsatte ejerskab på 20% af Silkeborg IF A/S indgå i koncernresultatet som en associeret virksomhed.

Resultatforventninger til 2026, vil ligge i intervallet +10 mio.kr. til +20 mio.kr. før skat og dagsværdiregulering af selskabets investeringsejendomme. Resultatforventningen er baseret på omsætning i intervallet 77-82 mio.kr.

I førnævnte resultatforventning er indeholdt resultateffekt fra ejerskabet i Silkeborg IF A/S, der forventes at udgøre -5 mio.kr. til 0 mio.kr. for 2026, hvortil bemærkes, at den associerede virksomheds resultater er meget svingende, bl.a. som følge af udsving i blandt andet sportslige resultater og transferindtægter mv.





