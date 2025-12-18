Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

18.12.2025 klo 18.15

Lassila & Tikanoja Oyj on päättänyt toteuttaa Lassila & Tikanojan osittaisjakautumisen; kaupankäynnin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeilla odotetaan alkavan 2.1.2026

Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Lassila & Tikanoja” tai ”Jakautuva Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt ilmoittaa Lassila & Tikanojan osittaisjakautumisen (”Jakautuminen”) täytäntöönpanon kaupparekisteriin siten, että Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitäisiin 31.12.2025. Lassila & Tikanoja tiedotti 7.8.2025 Jakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) hyväksymisestä. Jakautumissuunnitelman mukaan kaikki sellaiset Lassila & Tikanojan varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät kiertotalousliiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat kiertotalousliiketoimintaa, siirtyvät selvitysmenettelyttä uudelle Lassila & Tikanoja Oyj:lle (”Uusi Lassila & Tikanoja” tai ”Vastaanottava Yhtiö”) ja nykyisen Lassila & Tikanojan nimeksi tulee Luotea Oyj (”Luotea”). Lassila & Tikanojan 4.12.2025 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti Jakautumisesta Jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Lassila & Tikanojan osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Uuden Lassila & Tikanojan uuden osakkeen (”Jakautumisvastikeosakkeet”) jokaista omistamaansa Lassila & Tikanojan osaketta kohden. Lassila & Tikanojan omistamille osakkeille ei anneta jakautumisvastiketta. Jakautumisvastikkeena annettavien Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden kokonaismäärän odotetaan olevan 38 211 724 osaketta, perustuen Lassila & Tikanojan liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin vähennettynä omilla osakkeilla. Uuden Lassila & Tikanojan osakkeet rekisteröidään Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 2.1.2026.

Edellyttäen, että Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin 31.12.2025, Lassila & Tikanojan osakkeella viimeistään 30.12.2025 pörssissä tehty kauppa oikeuttaa Jakautumisvastikeosakkeisiin. Kaikki Lassila & Tikanojan osakkeilla viimeistään 30.12.2025 tehdyt kaupat, joita ei ole selvitetty kyseiseen päivään mennessä, selvitetään siten, että Lassila & Tikanojan osakkeita tällaisilla kaupoilla hankkineet sijoittajat saavat selvityksessä sekä Luotean että Uuden Lassila & Tikanojan osakkeita.

Kuten aiemmin on tiedotettu, Lassila & Tikanoja jätti 9.12.2025 listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeilla odotetaan alkavan 2.1.2026 kaupankäyntitunnuksella ”LASTIK”. Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden ISIN-tunnus tulee olemaan FI4000592472. Jakautumisen täytäntöönpanon myötä Luotean osakkeiden uudeksi ISIN-tunnukseksi tulee FI4000592464 ja kaupankäyntitunnukseksi ”LUOTEA”.

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä ja Jakautumissuunnitelman mukaisesti Lassila & Tikanojan osakepääomaa alennetaan 19 399 437,00 eurosta 1 000 000,00 euroon.

Lassila & Tikanoja Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, puh. 010 636 2810

Joni Sorsanen, talousjohtaja, puh. 050 443 3045

Huomautus

Tämä tiedote ei ole eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa osakkeita eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi, tarjouspyynnöksi tai myynniksi Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission) tai mikään muu Yhdysvaltain liittovaltion tai osavaltion arvopaperikomitea tai sääntelyviranomainen ei ole hyväksynyt tai hylännyt tässä tiedotteessa mainittuja osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole antanut lausuntoa kyseisten arvopapereiden kohtuullisuudesta tai arvosta taikka tähän tiedotteeseen tai Lassila & Tikanoja Oyj:n julkaisemaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sisältyvien tietojen laadusta, oikeellisuudesta tai riittävyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää “tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Sanat kuten “aikoa”, “arvioida”, “odottaa”, “saattaa”, “suunnitella”, “uskoa”, “arvioida” ja muut ilmaisut, jotka sisältävät viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai suuntauksista ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Jakautuvan Yhtiön tai Uuden Lassila & Tikanojan todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Jakautuva Yhtiö, Uusi Lassila & Tikanoja tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan päivityksiä tai muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet, muutoin kuin soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.