COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 18 décembre 2025, 17h40





Nextensa SA:

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

En application de l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nextensa (la ‘Société’) communique les informations suivantes suite à l'octroi de droits de vote double à certaines actions dans la Société.

Situation au 18 décembre 2025 :

Total du capital : EUR 111 856 017,40

Nombre total de titres conférant le droit de vote : 10 171 130

Nombre de titres conférant le droit de vote double : 6 175 726(1)

Nombre total de droits de vote (= le dénominateur) : 16 346 856 (2)

Sur base de ces informations, les actionnaires de la Société peuvent vérifier s'ils se situent au-dessus ou en dessous de l'un des seuils de 3% (seuil statutaire), 5%, 10%, ... (et autres multiples de cinq) du total des droits de vote, et si, par conséquent, il existe une obligation de notifier le franchissement de ce seuil.





(1) 204 des 6.175.726 actions de la Société donnant en principe un droit de vote double sont détenues par une filiale de la Société. Par conséquent, les droits de vote attachés à ces 204 actions sont suspendus.

(2) Les droits de vote attachés aux actions propres (à la date d'aujourd'hui : 65.000 actions) sont suspendus conformément à l'article 7:217, §1 du Code des sociétés et associations.









Pour plus d'informations





Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





À propos de Nextensa

Nextensa SA est un investisseur et développeur immobilier mixte.

Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (31%), la Belgique (52%) et l’Autriche (17%), pour une valeur totale d’environ € 1,1 milliard au 30/09/2025.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la réalisation de grands projets urbains. À Tour & Taxis (plus de 350.000 m² de développement) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier mixte combinant réhabilitation de bâtiments iconiques et constructions neuves. Au Luxembourg (Cloche d’Or), elle participe en partenariat à un vaste projet d’expansion urbaine de plus de 400.000 m², comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de € 423 M (au 30/09/2025).

