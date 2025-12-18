PERSBERICHT

Nextensa NV:

Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

In toepassing van artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, maakt Nextensa (de ‘Vennootschap’) de volgende informatie bekend naar aanleiding van de toekenning van dubbel stemrecht aan bepaalde van de aandelen in de Vennootschap.

Situatie op 18 december 2025:

Totaal kapitaal: EUR 111.856.017,40

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten : 10.171.130

Aantal effecten met dubbel stemrecht : 6.175.726(1)

Totaal aantal stemrechten (= de noemer) : 16.346.856(2)

De aandeelhouders van de Vennootschap kunnen op basis van deze informatie nagaan of zij hoger of lager uitkomen dan één van de drempels van 3% (statutaire drempel), 5%, 10%, … (en andere veelvouden van vijf) van het totaal van de stemrechten, en of er bijgevolg een kennisgevingsplicht van deze drempeloverschrijding ontstaat.

(1) 204 van de 6.175.726 aandelen in de Vennootschap die principieel recht geven op het dubbel stemrecht worden aangehouden door een dochtervennootschap van de Vennootschap. De stemrechten verbonden aan deze 204 aandelen zijn bijgevolg geschorst.

(2) De stemrechten verbonden aan de eigen aandelen (op datum van vandaag: 65.000 aandelen) zijn geschorst overeenkomstig artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.





Voor meer informatie

Tim Rens | Chief Financial Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu









Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en –ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (31%), België (52%) en Oostenrijk (17%) en vertegenwoordigt een totale waarde van ongeveer € 1.1 miljard op 30/09/2025.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief in de realisatie van grootschalige stedelijke projecten. In Tour & Taxis (meer dan 350.000 m² aan ontwikkelingsprojecten) in Brussel bouwt Nextensa een gemengd district dat de renovatie van iconische gebouwen combineert met nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) neemt het bedrijf als partner deel aan een grootstedelijk uitbreidingsproject van meer dan 400.000 m², dat kantoren, winkels en woningen omvat.

Nextensa is genoteerd op Euronext Brussel en had een marktkapitalisatie van € 423 M (waarde 30/09/2025).

