18 décembre 2025

Renault Group salue le relèvement de sa note de crédit à « BBB- » (investment grade) par S&P Global Ratings

S&P Global Ratings relève la note de crédit long terme de Renault SA au statut investment grade « BBB- » avec une perspective stable, contre « BB+ » précédemment

L’amélioration de cette note reflète la transformation profonde du Groupe et la résilience de son modèle économique

Boulogne-Billancourt, France, le 18 décembre 2025 – Renault Group annonce aujourd’hui que l’agence de notation S&P Global Ratings a relevé la note de crédit long terme de Renault SA à « BBB- » avec une perspective stable, contre « BB+ » précédemment. Ce changement de note au statut investment grade reflète le succès du renouvellement de la gamme de produits de Renault Group, de sa stratégie multi-énergies (véhicules électriques, thermiques & hybrides) et de son expansion en cours à l’international, notamment à travers une approche basée sur des partenariats. Cette note souligne la résilience du modèle économique du Groupe et son profil de liquidité solide.

« Nous nous réjouissons du relèvement de notre note de crédit par S&P Global Ratings. Cela témoigne des progrès significatifs de Renault Group dans l’amélioration de sa rentabilité, et dans le renforcement de sa génération de trésorerie et de son profil de liquidité. Cette revalorisation est une juste reconnaissance du succès de la transformation du Groupe menée par nos équipes ces dernières années. Nous restons pleinement engagés à poursuivre une croissance rentable, avec un objectif de création de valeur pour nos salariés, nos actionnaires et nos partenaires, tout en maintenant une politique financière rigoureuse » a déclaré François Provost, CEO Renault Group.

Le communiqué de presse de S&P Global Ratings est accessible via leur page d’accueil : www.spglobal.com/ratings.

