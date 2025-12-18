EDF : Estimation de production nucléaire d’EDF en France

Estimation de production nucléaire d’EDF en France

EDF partage ses estimations de production nucléaire en France pour les trois prochaines années.

L’estimation de production nucléaire en France pour les années 2026 et 2027 est maintenue entre 350 et 370 TWh (1).

Pour 2028, l’estimation de production nucléaire en France est comprise entre 345 et 375 TWh (1). Cette estimation inclut des facteurs d’incertitude accrue concernant l’évolution de la demande et les perspectives de modulation des réacteurs.

Cette estimation s’inscrit dans un programme de maintenance important qui inclut la réalisation des dernières quatrièmes visites décennales des réacteurs du palier 900 MW, et le démarrage des quatrièmes visites décennales des réacteurs du palier 1 300 MW en 2026.

Par ailleurs, les équipes sont engagées à assurer une capacité de production supérieure à 400TWh par an.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensembèle des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 520 TWh décarbonée à 94 % et une intensité carbone de 30gCO2/kWh en 2024, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 milliards d’euros en 2024.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

(1) Estimation de production nucléaire relative à son parc de production nucléaire France, y compris Flamanville 3

