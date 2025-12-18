Aramis Group - Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 18 décembre 2025

Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2025

Aramis Group annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 2025 pour l’exercice clos le 30 septembre 2025. Ce document a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 décembre 2025, sous le numéro D. 25-0778.

Le Document d’enregistrement universel 2025 contient notamment :

le Rapport financier annuel;

le Rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

le Rapport de Durabilité;

les Rapports des Commissaires aux comptes et les éléments relatifs à leurs honoraires ;

le Rapport de certification des informations en matière de durabilité ;

le descriptif du programme de rachat d’actions.

Le Document d’enregistrement universel 2025 est disponible sur le site internet du Groupe (www.aramis.group) à la rubrique Investisseurs, ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).

Il est également tenu à disposition au siège social d’Aramis Group : 23 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France.

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

Contacts Presse

Brunswick

Hugues Boëton

Tristan Roquet-Montégon

aramisgroup@brunswickgroup.com

+33 (0)6 79 99 27 15

Pièce jointe