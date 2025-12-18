Le Fonds humanitaire des Métallos fait un don de 10 000 $ en réponse à la crise humanitaire au Sri Lanka

TORONTO, 18 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) fait un don de 10 000 $ pour soutenir les efforts de secours d’urgence au Sri Lanka, où plus de 400 personnes ont perdu la vie au cours des trois dernières semaines et 1,8 million ont été touchées par les inondations, les glissements de terrain et les conditions météorologiques extrêmes causés par le cyclone Ditwah.

Le don du FHM est versé au syndicat FTZ & GSEU (syndicat des employés des zones de libre-échange et des services généraux) afin de coordonner l’aide d’urgence aux travailleuses et travailleurs du secteur du vêtement victimes des ravages sans précédent causés par le cyclone Ditwah.

De nombreux membres du syndicat FTZ & GSEU ont perdu leur logement, leurs biens et leurs sources de revenus, et ont désormais du mal à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Comme lors de catastrophes naturelles précédentes, le FTZ & GSEU mobilise ses sections locales et ses militantes et militants syndicaux pour venir en aide aux membres touchés.

La contribution du Fonds humanitaire des Métallos au FTZ & GSEU permettra d’apporter une aide d’urgence aux membres et à leurs familles dans les zones de libre-échange des districts de Gampaha et de Kandy.

« Les travailleuses et travailleurs des zones de libre-échange du Sri Lanka ont été durement touchés par le cyclone Ditwah et notre solidarité nous impose de les soutenir dans cette période difficile », a fait valoir Marty Warren, directeur canadien du Syndicat des Métallos et président du Fonds humanitaire des Métallos.

« Cette contribution aidera le FTZ & GSEU à fournir une aide d’urgence aux travailleuses et travailleurs du secteur du vêtement, qui sont parmi les personnes ayant le plus souffert de l’une des pires catastrophes naturelles que le Sri Lanka ait connues depuis longtemps », a ajouté Marty Warren.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et de l’aide d’urgence dans des pays en développement, mais qui soutient également les communautés canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’intermédiaire de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au Fonds.

