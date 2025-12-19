Avec l’acquisition d’ORA, IBA renforce son leadership stratégique en médecine nucléaire

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 19 décembre 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules et acteur de premier plan en médecine nucléaire, acquiert ORA, pionnier mondial de la radiochimie, basé en Belgique.

Cette acquisition illustre l'engagement à long terme d'IBA dans le domaine en pleine expansion et à fort potentiel de la médecine nucléaire. Elle consolide la position d'IBA à l’avant-garde de l'innovation en oncologie de précision, permettant un meilleur diagnostic et un traitement plus personnalisé des patients.

La combinaison du leadership d'IBA dans le domaine des cyclotrons et de la technologie de pointe développée par ORA offre l'une des solutions intégrées les plus compétitives du marché, permettant aux hôpitaux et aux réseaux de radiopharmacie à travers le monde d’augmenter leur productivité et d’accéder au marquage des radio-isotopes les plus avancés.

Cette acquisition s’inscrit dans la continuité des initiatives stratégiques menées par IBA dans le domaine de la médecine nucléaire, notamment la co-fondation de PanTera pour la production d'Ac-225, le déploiement du programme Accelerate.EU, ainsi que la collaboration en cours avec Framatome pour explorer les opportunités dans la production d'At-211. L’acquisition d’ORA constitue une nouvelle étape pour IBA dans son engagement à faire progresser l’innovation au profit des patients et à accélérer la mise à disposition de solutions innovantes en médecine nucléaire, du laboratoire au chevet du patient.

La transaction, d'un montant total de 15 à 20 millions d'euros, sur une base cash-free, debt-free, aura un effet relutif immédiat sur le chiffre d'affaires et l'EBITDA d'IBA Technologies et devrait par ailleurs générer des synergies de revenus. Financée sur fonds propres et facilités de crédit existantes, l'acquisition n'aura pas d'impact notable sur la guidance financière 2025 ni sur ses perspectives à moyen terme d’IBA.

« Rejoindre IBA ouvre des perspectives passionnantes pour développer notre technologie NEPTIS® et accélérer l'innovation en radiochimie », a déclaré Vincent Tadino, fondateur et CEO d'ORA. « Ensemble, nous continuerons à repousser les limites de la radiochimie TEP et thérapeutique, et ce afin de garantir à nos clients l'accès aux solutions les plus avancées et les plus fiables pour la production de produits radiopharmaceutiques. »

« L'acquisition d'ORA nous permet d’élargir notre offre de solutions intégrées, de la production d'isotopes aux traitements prêts à l'emploi pour les patients, rendant ainsi les traitements et diagnostics de pointe contre le cancer plus accessibles dans le monde entier », a déclaré Charles Kumps, président d'IBA RadioPharma Solutions. « Je suis particulièrement heureux que Vincent poursuive son rôle de Chief Technology Officer d’ORA, apportant sa vision et sa grande expertise à nos efforts communs. »





***FIN***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos du groupe ORA

Basé en Belgique, le groupe ORA, composé d'ORA (Optimized Radiochemical Applications SRL) et d'OOC (Out and Out Chemistry), est un acteur mondial reconnu dans la fourniture de synthétiseurs radiopharmaceutiques PET entièrement automatisés (modules de radiochimie) destinés à la production de médicaments PET injectables stériles.

En 2009, grâce à ses connaissances pratiques approfondies et à son expérience acquise dans la fabrication de PET, le groupe a lancé la gamme de produits NEPTIS®. Les synthétiseurs sont spécialement conçus et construits pour répondre aux normes industrielles actuelles et aux exigences des utilisateurs, tout en tenant compte de leurs besoins futurs potentiels. Le matériel robuste et les capacités logicielles avancées permettent de créer un nombre illimité d'applications de synthèse de radiotraceurs personnalisées.

CONTACT

IBA Investor Relations

Thomas Pevenage

+32 10 475 890

IBA Corporate Communication

Olivier Lechien

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

