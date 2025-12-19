



VALLOUREC ET GEOSTOCK SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT POUR ACCÉLÉRER LE DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE STOCKAGE

À GRANDE ÉCHELLE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Meudon, le 18 décembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, et Geostock, spécialiste mondial du stockage souterrain d’énergie, ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à renforcer leur collaboration dans le développement des infrastructures nécessaires à la transition énergétique, en particulier dans les domaines de l’hydrogène et du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone (CCUS).



Cette collaboration se concentre plus spécifiquement sur le stockage de l’hydrogène, domaine dans lequel les deux entreprises disposent d’offres de produits et services complémentaires. Ensemble, Vallourec et Geostock sont en mesure de couvrir l’ensemble des besoins en stockage de la filière d’hydrogène vert. La solution de stockage clé en main Delphy de Vallourec permet de stocker jusqu’à 100 tonnes d’hydrogène dans des conditions de sécurité maximales, tandis que les cavités minées revêtues conçues par Geostock sont adaptées à des capacités beaucoup plus importantes (500 tonnes et plus).



Les complémentarités s’étendent également aux expertises industrielles des deux entreprises. À titre d’exemple, l’expertise approfondie de Geostock en matière de développements souterrains pourrait être mise à profit pour accompagner les clients dans l’installation de la solution Delphy de Vallourec, ainsi que dans les travaux de génie civil associés.



L’accord couvre également la coopération sur l’architecture des puits et les solutions tubulaires destinées aux applications hydrogène et CCUS. Vallourec et Geostock partageront leurs expertises, les résultats de leurs travaux de R&D et leurs solutions techniques afin de concevoir des puits adaptés aux conditions exigeantes du stockage souterrain d’hydrogène et de l’injection de CO₂. Les solutions tubulaires de pointe de Vallourec, largement testées, soutiendront Geostock et ses clients dans le déploiement d’infrastructures de stockage souterrain sûres et performantes.

Cette collaboration s’inscrit dans la stratégie plus large de Vallourec qui vise à s’associer avec des experts clés et des acteurs majeurs du secteur des nouvelles énergies. Grâce à ce réseau de partenaires, Vallourec est en mesure de relever les défis industriels, environnementaux et économiques de la transition énergétique.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Vallourec, a commenté : « Ce partenariat constitue une étape importante pour renforcer notre collaboration avec un expert de premier plan du stockage souterrain. En unissant nos forces à celles de Geostock, nous accélérons le développement des infrastructures indispensables à la construction d’une chaîne de valeur énergétique performante et bas carbone dans les domaines du stockage d’hydrogène et du CCUS. »

Pascal Baylocq, Directeur général de Geostock a déclaré : « Ce partenariat avec un leader mondial des tubes premium sans soudure permet à Geostock d’élargir sa gamme de solutions pour le stockage souterrain d’hydrogène en roche dure. L’accord entre nos entreprises s’inscrit également dans l’objectif de Geostock de rester à la pointe du savoir-faire. L’expertise de Vallourec et ses capacités de recherche dans les matériaux métalliques seront mises à profit par Geostock à travers diverses techniques de stockage souterrain, dans les cavités salines, les roches dures et les milieux poreux. »

À propos de Vallourec





Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.



À propos de Geostock



Geostock est un leader mondial du stockage souterrain d’énergie et de CO₂, incluant le conseil, l’ingénierie, le management de la construction de sites et l’exploitation des installations de stockage. Geostock propose une gamme de services pour différentes techniques de stockage souterrain : cavités salines, cavités minées et milieux poreux. L’expérience de Geostock couvre une grande variété de géologies. Geostock a été créée il y a plus de 60 ans. L’entreprise est présente sur tous les continents et compte des clients dans plus de 50 pays à travers le monde.

Geostock développe un concept de stockage en cavité minée revêtue, adapté au stockage d’hydrogène dans la roche dure.





