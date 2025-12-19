Hepsor ja Tolaram jätkavad koostööd Manufaktuuri kvartalis

Hepsor AS ja Tolaram Grupi ettevõte AS Phoenix Land sõlmisid 18. detsembril osanikelepingu, mille alusel jätkatakse koostööd Manufaktuuri kvartali järgmise etapi elluviimisel. Selleks on asutatud Hepsori tütarettevõte Hepsor PHX5 OÜ (registrikood 17394859), mis kuulub võrdsetes osades Hepsor AS-ile ja AS-ile Phoenix Land.

Uus ühisettevõte alustab elu- ja ärikinnisvara arendust Tallinnas aadressil Manufaktuuri 3. AS Phoenix Land annab nimetatud kinnistu mitterahalise sissemaksena Hepsor PHX5 OÜ vabatahtlikku reservkapitali kokku summas 5,8 miljonit eurot.

Manufaktuuri 3 kinnistul on kehtiv detailplaneering. Arenduse ettevalmistamise käigus on kavandamisel arhitektuurivõistlus, mille eesmärk on leida parim võimalik ruumiline lahendus. Detailplaneeringu alusel on kinnistul muu hulgas võimalik rajada kuni 60-korruseline kõrghoone, kuid konkreetne arhitektuurne ja linnaruumikontseptsioon selgub arhitektuurivõistluse tulemuste põhjal.

„Hepsori ja Tolaram Grupi koostöö Manufaktuuri kvartalis on olnud järjepidev ja tulemuslik. Uue ühisettevõtte kaudu jätkame kvartali järgmise etapi arendamist, et luua Tallinna linnaruumi kvaliteetset ja mitmekesist elu- ja ärikinnisvara. Senised projektid on kinnitanud koostöö tugevust ning Manufaktuuri kvartali arenduspotentsiaali,“ ütles Hepsori Eesti maajuht Mihkel Mäger.

Tegemist on viienda arendusprojektiga Manufaktuuri kvartalis. Varasemalt on kvartalis valminud 421 kodu Sitsi Õunaaia ja M7 arendusprojektides, millest 97% on müüdud. 2025. aastal alustati Manufaktuuri kvartalis kahe arendusprojekti ehitusega, Manufaktuuri Vabriku esimese etapiga, mille käigus rajatakse 152 uut kodu ja M12 nimelise arendusprojektiga, mille raames valmib 49 uut kodu.

Tulevikus on Manufaktuuri kvartalis kokku ligikaudu 1100 kodu ja äripinnad.

Martti Krass

Juhatuse liige

Telefon: +372 5692 4919

e-post: martti@hepsor.ee

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on elu- ja ärikondliku kinnisvara arendaja. Kontsern tegutseb Eestis, Lätis ja Kanadas. Neljateistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud 2 003 kodu ja ligi 44 787 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 178 200 m2. Lisaks tegutseb kontsern viies Kanada projektis, kus põhitegevuseks on maa detailplaneeringute koostamine ning seeläbi suurema ehitusõiguse saavutamine.