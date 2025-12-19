DIGITALIST GROUP OYJ:N TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2026
Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 19.12.2025 klo 09:00
DIGITALIST GROUP OYJ:N TULOSJULKISTUKSET JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2026
Digitalist Group Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 perjantaina 27.2.2026.
Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös 2025 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla perjantaina 27.3.2026.
Digitalist Groupin taloudellisen raportoinnin aikataulu vuonna 2026 on seuraava:
Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2026 perjantaina 24.4.2026
Puolivuosikatsaus 1-6/2026 perjantaina 28.8.2026
Johdon osavuotinen selvitys 1-9/2026 perjantaina 30.10.2026
Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.4.2026.
Digitalist Group Oyj:n tilinpäätös julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global heti julkistamisen jälkeen.
DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Digitalist Group Oyj
Magnus Leijonborg, CEO, tel. +46 76 315 8422 magnus.leijonborg@digitalistgroup.com
Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen, puh. +358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com
https://digitalist.global