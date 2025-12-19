Muudatused AS Ekspress Grupp tütarettevõtete nõukogudes

ASi Ekspress Grupp senise tegevjuhi lahkumise tõttu toimuvad detsembris 2025 muudatused grupi oluliste tütarettevõtete nõukogudes.

ASi Delfi Meedia nõukogu uueks liikmeks saab Ekspress Grupi juhatuse liige Liina Liiv. Nõukogu jätkab tegevust neljaliikmelises koosseisus: Hans Luik (esimees), Karl Anton, Rain Sarapuu ja Liina Liiv.

Läti tütarettevõtte A/S Delfi ja Leedu tütarettevõtte UAB Delfi uueks nõukogu liikmeks saab samuti Liina Liiv. A/S Delfi nõukogu hakkab tegutsema järgmises koosseisus: Liina Liiv (esimees), Rain Sarapuu ja Karl Anton. UAB Delfi nõukogu jätkab neljaliikmelises koosseisus: Liina Liiv (esimees), Hans Luik, Rain Sarapuu ja Karl Anton.

ASi Delfi Meedia nõukogu on pikendanud juhatuse liikme Sander Maasiku volitusi kuni 31.12.2028.

Mari-Liis Rüütsalu

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.