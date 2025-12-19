AS-i Tallinna Vesi majandusaasta kalender 2026. aastal

 | Source: Tallinna Vesi Tallinna Vesi

Ettevõte avaldab infot majandustulemuste kohta järgmistel kuupäevadel:

06.02.2026         2025. aasta IV kvartali ja 2025. aasta auditeerimata tulemused
27.03.2026        2025. aasta auditeeritud tulemused, dividendiettepanek ja korralise aktsionäride üldkoosoleku päevakava
08.05.2026        2026. aasta I kvartali finantstulemused
31.07.2026        2026. aasta II kvartali finantstulemused
30.10.2026        2026. aasta III kvartali finantstulemused

Korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevaks on kavandatud 23. aprill 2026.

Taavi Gröön
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
(+372) 62 62 200


Tags

Tallinna Vesi

Recommended Reading