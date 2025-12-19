Virtune lanserar Virtune Bittensor ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, den 19 december 2025 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av kryptotillgångar, meddelar idag lanseringen av en ny innovativ krypto-ETP, Virtune Bittensor ETP, på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.

Om Virtune Bittensor ETP

Virtune Bittensor ETP är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) som är utformad för att erbjuda investerare ett säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot Bittensor (TAO). Detta möjliggörs genom en transparent och fysiskt backad struktur med institutionell säkerhetsnivå.

Viktig information om Virtune Bittensor ETP:

1:1 exponering mot Bittensor

100% fysiskt backad av TAO

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Bittensor ETP

Fullständigt namn: Virtune Bittensor ETP

Kortnamn: Virtune Bittensor

Ticker: VIRTAO

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Fredagen den 19 december 2025

ISIN: SE0027098484

Om Bittensor

Bittensor är ett decentraliserat nätverk som möjliggör utvecklingen av artificiell intelligens genom en öppen marknadsplats. Deltagare bidrar med modeller, data eller beräkningskraft och belönas utifrån det mätbara värde som deras bidrag tillför nätverket.

Christopher Kock, VD för Virtune:

”Med denna lansering avslutar vi året med vår 21:a produkt. Det är ett naturligt nästa steg i vår ETP-utveckling i Norden och vi är särskilt glada över att nu kunna erbjuda både institutionella investerare och privatpersoner ett säkert och enkelt sätt att få exponering mot Bittensor (TAO).”

