BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 19. december 2025
SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2025
Ole Palmå forlader Brøndby IF i 2026
Ole Palmå forlader jobbet som adm. direktør i Brøndby IF i 2026 for i stedet at tiltræde som ny kommerciel direktør i DBU.
Brøndby IFs bestyrelse har igangsat processen med at finde klubbens nye adm. direktør. Ole Palmå vil i den kommende tid overdrage sine opgaver med sigte på fratrædelse i løbet af første kvartal i det nye år.
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.
