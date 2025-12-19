BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 19. december 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2025

Ole Palmå forlader Brøndby IF i 2026

Ole Palmå forlader jobbet som adm. direktør i Brøndby IF i 2026 for i stedet at tiltræde som ny kommerciel direktør i DBU.

Brøndby IFs bestyrelse har igangsat processen med at finde klubbens nye adm. direktør. Ole Palmå vil i den kommende tid overdrage sine opgaver med sigte på fratrædelse i løbet af første kvartal i det nye år.

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationsdirektør Søren Hanghøj på 2545 6868.

