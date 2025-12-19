AS Ekspress Grupp omandab liiklusõppeplatvormi Liikluslab

19. detsembril 2025 sõlmis AS Ekspress Grupp lepingu liiklusõppeplatvormi Liikluslab Baltic OÜ 100% osade omandamiseks.

Liikluslab Baltic OÜ on 2019. aastal asutatud liiklusõppematerjalide platvorm (liikluslab.ee), mis on kiiresti laienenud ja pakub teenust nii eraisikutele kui ka autokoolidele. Liikluslab Balticul on kaks tütarettevõtet: liiklusõppekeskkond Teooria OÜ (teooria.ee) ja juhiloa taotlejate tervisetõenditega tegelev Liikluslab Tervis OÜ.

Omandamise eesmärk on digitaalse äri kasvatamine ja laienemine uude ärivaldkonda. Strateegiliselt toetab omandamine Ekspress Grupi pikaajalist eesmärki suurendada digitaalsete tellimuste ja teenuste tulusid ning loob võimaluse rahvusvaheliseks laienemiseks. Tehingu järel jätkab Liikluslab Baltic OÜ tegutsemist eraldiseisva ettevõttena. Ekspress Grupi kontsern pakub Liikluslab Balticule sünergiat põhiäri toetavates funktsioonides, mis annab kiiresti arenevale ettevõttele suurema kasvupotentsiaali.

Pooled on kokku leppinud, et tehingu hind ja muud tingimused on konfidentsiaalsed. Tehing viiakse lõpule veel selle aasta jooksul. Tehingut finantseeritakse osaliselt pangalaenuga ASist SEB Pank. Tehingut ei loeta olulist tähtsust omavaks NASDAQ Tallinna börsi reglemendi osa „Nõuded emitentidele” kohaselt. AS Ekspress Grupp kinnitab, et kontserni juhatuse ja nõukogu liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.

Karl Anton

juhatuse liige

+372 514 4750

karl.anton@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.