Selskabsmeddelelse nr. 57 2025

19. december 2025

Lars-Erik Brenøe udtræder af bestyrelsen for Danske Bank

Som meddelt den 21. februar 2025 i indkaldelsen til bankens ordinære generalforsamling udtræder Lars-Erik Brenøe af bestyrelsen for Danske Bank A/S med udgangen af året.

Lars-Erik Brenøe har efter at have været medlem af bestyrelsen i næsten et årti meddelt bestyrelsen sin beslutning om at udtræde med virkning fra den 31. december 2025.

”Jeg har besluttet at udtræde af bestyrelsen med udgangen af året. Jeg er taknemmelig for at have bidraget til bestyrelsens arbejde i en tid med store forandringer for Danske Bank,” siger Lars-Erik Brenøe.

Martin Blessing, formand for bestyrelsen, udtaler:

”Jeg vil gerne takke Lars-Erik Brenøe for hans pligtopfyldenhed og engagement i bestyrelsen i en tid med store udfordringer og forandringer for Danske Bank. Hans bidrag og i særdeleshed hans arbejde som formand for Conduct & Compliance-udvalget i forbindelse med forliget med myndighederne har været uvurderligt. Endelig vil jeg gerne takke ham for hans fremragende indsats gennem årene.”

