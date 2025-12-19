Suominen perustaa sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän avainhenkilöille

Suominen Oyj pörssitiedote 19.12.2025 klo 15.30





Suomisen hallitus on päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin valikoiduille avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden saamiseen perustuva kannustinjärjestelmä.

Järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi hallituksen tarpeellisiksi katsomissa tilanteissa, esimerkiksi avainhenkilöiden sitouttamisessa, uusien avainhenkilöiden houkuttelemisessa tai muissa hallituksen päättämissä erityistilanteissa.

Hallitus voi allokoida palkkioita sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2026–2028 tilikausien 2026–2028 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden arvo vastaa yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen valitsemat avainhenkilöt, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.

Palkkiot maksetaan toukokuun 2029 loppuun mennessä, mutta kuitenkin vähintään kaksitoista (12) kuukautta palkkiomahdollisuuden määrittämisen jälkeen. Palkkio perustuu voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen ja työ- tai toimisuhteen jatkumiseen.

Palkkio maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Jos avainhenkilön työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus voi asettaa omistusvelvoitteen palkkiona maksettaville osakkeille.





SUOMINEN OYJ

Charles Héaulmé, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Charles Héaulmé, puh. 010 214 3268



Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2024 oli 462,3 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.



