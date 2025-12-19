ZenaTech anuncia la apertura en el primer trimestre de 2026 del Centro de I+D Zena AI en Baton Rouge, para apoyar iniciativas de defensa de EE. UU., DARPA, IA federal y computación cuántica

VANCOUVER, Columbia Británica, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, informa sobre la actualización previamente anunciada de su Centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de la división Zena AI en Baton Rouge, Luisiana, y anuncia que su apertura está prevista para el primer trimestre de 2026.

El centro de I+D de Zena AI apoyará los requisitos del Departamento de Guerra de EE. UU. (DoW), DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa) y otras agencias federales mediante el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial seguros y orientados a la defensa, reforzados por investigación en computación cuántica. La instalación se centrará en áreas de investigación de misión crítica, entre ellas sistemas de apoyo a la toma de decisiones impulsados por IA, arquitecturas de inteligencia autónomas y semiautónomas, sensores avanzados y fusión de datos, inteligencia de borde segura y optimización y modelado mejorados con tecnologías cuánticas.

"El lanzamiento de la apertura en el primer trimestre de 2026 refleja el progreso que estamos logrando para construir un centro de investigación dedicado en Estados Unidos, alineado con las prioridades de defensa nacional, al tiempo que fortalecemos nuestra capacidad y competencias necesarias para acelerar el desarrollo de futuras soluciones ZenaDrone preparadas para el futuro”, afirmó Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "El centro está diseñado para apoyar a las agencias de defensa, inteligencia y federales con IA de alta garantía y capacidades emergentes habilitadas por computación cuántica, desarrolladas dentro de los Estados Unidos".

La instalación de Baton Rouge reunirá a un equipo multidisciplinario de ingenieros de software de IA, científicos de datos, ingenieros de sistemas y especialistas en tecnología de drones, contribuyendo al crecimiento de la fuerza laboral tecnológica de Luisiana mediante puestos de alta calificación, asociaciones universitarias fortalecidas y una colaboración más profunda con organizaciones de defensa. La investigación respaldará una amplia gama de aplicaciones de defensa y seguridad nacional, incluyendo navegación autónoma, coordinación de múltiples drones y flotas, modelos de apoyo a la toma de decisiones en tiempo real e interfaces de control intuitivas, como comandos operativos dirigidos mediante aplicaciones o por voz.

El centro de Baton Rouge también contribuirá al desarrollo de Eagle Eye, una iniciativa que integra drones con inteligencia artificial, datos históricos y en tiempo real y computación cuántica para ofrecer perspectivas previsivas, toma de decisiones acelerada y rendimiento optimizado en el campo de batalla. Estas iniciativas están alineadas con el Plan de Acción de IA de la Casa Blanca y las tres Órdenes Ejecutivas emitidas el 23 de julio de 2025, que priorizan la innovación nacional en IA, el desarrollo de infraestructura y la implementación de tecnologías de IA ideológicamente neutrales.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio de Drone as a Service (DaaS) y su red de ubicaciones en EE. UU. y a nivel global mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en el sector agrícola y para transporte crítico de carga en campo en el sector defensa. El IQ Nano se emplea en gestión de inventario y seguridad en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron para exteriores diseñado para levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000, IQ Square e IQ Nano; la capacidad de ZenaTech para desarrollar productos para los mercados actualmente contemplados; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecten el negocio de ZenaTech, así como otros riesgos e incertidumbres relacionados, divulgados bajo el título “Factores de Riesgo” en el Formulario F-1, el Formulario 20-F y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (la “SEC”) a través del sistema EDGAR, disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar la información prospectiva, salvo en la medida en que lo exija la ley aplicable. Esta información prospectiva representa el mejor juicio de la administración basado en la información disponible en la actualidad. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados futuros reales pueden diferir sustancialmente. ‎‎‎En consecuencia, se recomienda a los lectores ‎ no confiar indebidamente en las declaraciones o información prospectivas.‎