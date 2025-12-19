Bitget se asocia con Google Developer Group ETH Zurich para acelerar las habilidades en Web3 e IA entre los estudiantes

VICTORIA, Seychelles, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la mayor plataforma de Intercambio Universal (UEX) del mundo, se complace en anunciar su asociación anual con Google Developer Group on Campus (GDGoC) ETH Zurich. Como parte de su iniciativa educativa, Blockchain4Youth, Bitget apoyará y coorganizará varios eventos de GDG, incluidos hackatones y talleres, durante el próximo año.

Google Developer Group on Campus es una comunidad universitaria para estudiantes interesados en la tecnología, con más de 1,260 clubes en todo el mundo. Fundado en 2020, el capítulo de Zúrich es una comunidad tecnológica impulsada por estudiantes para estudiantes de ETH Zurich, una institución líder mundial en ciencias, tecnología e ingeniería que se clasifica regularmente entre las mejores universidades del mundo. La asociación organiza charlas, talleres, study jams, hack nights y eventos comunitarios, reuniendo a desarrolladores, diseñadores e investigadores.

La asociación con Bitget incluye la coorganización de varias iniciativas educativas a lo largo del año para apoyar el desarrollo de conocimientos de los estudiantes en nuevas tecnologías. Durante estos encuentros, Bitget compartirá su experiencia sobre el mercado Web3 a través de paneles de discusión y actividades prácticas. Los estudiantes también tendrán la opción de incorporarse al programa de posgrado, que les brindará experiencia práctica en el sector.

Ignacio Aguirre, director de marketing (CMO) de Bitget, comentó sobre la colaboración: “Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado hasta ahora con la comunidad de Google Developer Group durante el año pasado. A través de esta asociación a largo plazo, buscamos profundizar nuestro compromiso compartido con la innovación y la educación. El objetivo es generar un impacto tangible, no solo compartiendo nuestra experiencia, sino también ayudando activamente a identificar y formar a los constructores del mañana. En mi opinión, la educación sigue siendo esencial al ingresar y desenvolverse en un mercado tan dinámico e innovador como el sector Web3".

"Estamos muy entusiasmados de asociarnos con Bitget. Para nuestros estudiantes en Zúrich, esta colaboración no se trata solo de patrocinio, sino de obtener conocimientos del mundo real. Esta colaboración nos permite ir más allá de la teoría y brindar a nuestra comunidad de desarrolladores habilidades prácticas en trading algorítmico e infraestructura blockchain", agregó Dario Monopoli, líder de GDG on Campus Zurich.

Esta alianza exitosa con el grupo GDG comenzó a principios de este año, incluyendo los patrocinios de varios eventos durante todo el año. Comenzando con el hackatón “Build with AI” en Constructor University en mayo de 2025, que reunió a 130 mentes brillantes, el “AI Accelerate Hack” organizado en KU Leuven, Bélgica, el pasado mes de octubre, y recientemente el Devfest celebrado en las oficinas de Google en Bruselas a finales de noviembre.

Los próximos eventos dentro de esta asociación a largo plazo pueden incluir un hackatón en colaboración con otras comunidades y encuentros especiales. Estas actividades podrían incluir sesiones de intercambio con expertos del sector y talleres interactivos con participantes clave del mercado. Al participar en estas iniciativas, Bitget busca contribuir activamente al crecimiento de la comunidad Web3 y permitir que esta se beneficie de la amplia gama de oportunidades que la tecnología blockchain aporta a nuestras vidas.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la mayor plataforma de Intercambio Universal (UEX) del mundo, que presta servicios a más de 120 millones de usuarios ofreciendo acceso a millones de tokens de criptomonedas, acciones tokenizadas, ETFs y otros activos del mundo real, además de acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum , precio de XRP y otros precios de criptomonedas, todo en una sola plataforma. El ecosistema está comprometido a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente mediante herramientas de trading impulsadas por IA, interoperabilidad entre tokens en Bitcoin, Ethereum, Solana y BNB Chain, y un mayor acceso a activos del mundo real. En el ámbito descentralizado, Bitget Wallet es una aplicación financiera de uso diario creada para hacer que las criptomonedas sean simples, seguras y parte de las finanzas cotidianas. Sirviendo a más de 80 millones de usuarios, conecta la infraestructura blockchain con las finanzas del mundo real, ofreciendo una plataforma todo en uno para rampas de entrada y salida, operar, generar ingresos y realizar pagos sin dificultades.

Bitget está impulsando la adopción de criptomonedas mediante alianzas estratégicas, como su rol como Socio Oficial de Criptomonedas de la Liga de Fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de EASTERN, SEA y LATAM. Alineado con su estrategia de impacto global, Bitget se ha unido a UNICEF para apoyar la educación en blockchain para 1,1 millones de personas para 2027. En el mundo del automovilismo, Bitget es el socio exclusivo de intercambio de criptomonedas de MotoGP™, uno de los campeonatos más emocionantes del mundo.

