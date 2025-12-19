Bitget sʼassocie au groupe Google Developer sur le campus de lʼETH de Zurich en vue dʼaccélérer lʼacquisition de compétences dans les domaines du Web3 et de lʼIA chez les étudiants

VICTORIA, Seychelles, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première Bourse Universelle (UEX) au monde, annonce avec enthousiasme sa collaboration annuelle avec le groupe Google Developer sur le campus de lʼETH de Zurich (GDGoC). Dans le cadre de son initiative éducative Blockchain4Youth, Bitget soutiendra et co-organisera plusieurs événements GDG, notamment des hackathons et des ateliers, au cours de lʼannée à venir.

Le groupe Google Developer sur les campus est un réseau universitaire destiné aux étudiants passionnés de technologie, qui compte plus de 1 260 clubs à travers le monde. Fondée en 2020, la délégation de Zurich est une communauté étudiante dédiée aux technologies, réunissant les étudiants du campus de lʼETH de Zurich, une institution mondiale de premier plan dans les domaines des sciences, des technologies et de lʼingénierie, régulièrement classée parmi les meilleures universités au monde. Cette association organise des conférences, des ateliers, des sessions dʼétude, des soirées hackathon et des événements communautaires, réunissant développeurs, concepteurs et chercheurs.

Cette collaboration avec Bitget prévoit notamment lʼorganisation conjointe de plusieurs initiatives pédagogiques tout au long de lʼannée, afin dʼaider les étudiants à approfondir leurs connaissances dans le domaine des nouvelles technologies. Au cours de ces rencontres, Bitget partagera son expertise sur le marché Web3 par le biais de tables rondes et dʼactivités pratiques. Les étudiants auront également la possibilité dʼintégrer le programme dʼétudes supérieures, ce qui leur permettra dʼacquérir une expérience pratique sur le terrain.

Ignacio Aguirre, directeur marketing de Bitget, a commenté à propos de cette collaboration : « Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli jusquʼà présent auprès de la communauté du groupe Google Developer au cours de lʼannée écoulée. Dans le cadre de ce partenariat à long terme, nous souhaitons renforcer notre engagement commun en faveur de lʼinnovation et de lʼéducation. Lʼobjectif est dʼapporter une contribution concrète, non seulement en partageant notre expertise, mais aussi en participant activement à la rencontre et à la formation des bâtisseurs de demain. À mon avis, la formation reste essentielle quand on veut se lancer et évoluer dans un marché aussi dynamique et innovant que celui du Web3. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Bitget. Pour nos étudiants à Zurich, ce partenariat ne se résume pas à un simple parrainage, il sʼagit avant tout dʼacquérir des connaissances pratiques. Cette collaboration nous permet dʼaller au-delà de la théorie et dʼoffrir à notre communauté de développeurs des compétences pratiques en matière de trading algorithmique et dʼinfrastructure blockchain », a ajouté Dario Monopoli, responsable GDG sur le campus de Zurich.

Ce partenariat fructueux avec le groupe GDG a débuté plus tôt cette année et comporte notamment le parrainage de plusieurs événements tout au long de lʼannée. Pour commencer, on peut citer le hackathon « Build with AI » organisé à lʼuniversité Constructor en mai 2025, qui a réuni 130 esprits brillants, puis le « AI accelerate Hack » organisé à la KU Leuven en Belgique en octobre dernier, et plus récemment le Devfest qui sʼest tenu au sein des quartiers généraux de Google à Bruxelles fin novembre.

Les événements à venir dans le cadre de ce partenariat à long terme pourraient inclure un hackathon en collaboration avec dʼautres communautés, ainsi que des rencontres thématiques. Ces rencontres pourraient inclure des sessions de partage animées par des experts du secteur et des ateliers interactifs avec les principaux acteurs du marché. En participant à ces initiatives, Bitget souhaite contribuer activement à la croissance de la communauté Web3 et tirer parti du large éventail de possibilités que la technologie blockchain nous offre au quotidien.

