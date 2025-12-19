Bitget משתפת פעולה עם קבוצת מפתחים של גוגל במכון הטכנולוגי בציריך, כדי להאיץ את פיתוח כישורי ה-Web3 והבינה המלאכותית בקרב סטודנטים

ויקטוריה, סיישל, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שמחה להכריז על שותפותה השנתית עם קבוצת המפתחים של גוגל בקמפוס (GDGoC) במכון הטכנולוגי של ציריך. כחלק מיוזמתה החינוכית, Blockchain4Youth, Bitget תתמוך ותארגן יחד מספר אירועי GDG, כולל האקתונים וסדנאות, במהלך השנה הקרובה.

קבוצת המפתחים של גוגל בקמפוס היא קבוצה קהילתית הפועלת באוניברסיטאות עבור סטודנטים המתעניינים בטכנולוגיה, עם למעלה מ-1,260 מועדונים ברחבי העולם. הסניף בציריך, שהוקם ב-2020, הוא קהילת טכנולוגיה מוכוונת סטודנטים עבור סטודנטים שלומדים במכון הטכנולוגי של ציריך, מוסד עולמי מוביל במדע, טכנולוגיה והנדסה המדורג באופן קבוע בין האוניברסיטאות המובילות בעולם. האיגוד מארגן הרצאות, סדנאות, מפגשי לימודים, ערבי האקתון ואירועי קהילה, ומחבר מפתחים, מעצבים וחוקרים.

השותפות עם Bitget כוללת שיתוף פעולה בארגון של מספר יוזמות חינוכיות לאורך השנה לתמיכה בפיתוח ידע בטכנולוגיות חדשות בקרב תלמידים. במהלך מפגשים אלו, Bitget תשתף את המומחיות שלה בשוק ה-Web3 בזכות פאנלים ופעילויות מעשיות. לסטודנטים תהיה גם אפשרות להיכנס לתוכנית לתארים מתקדמים, מה שיספק להם ניסיון מעשי בתחום.

איגנסיו אגירה (Ignacio Aguirre), מנהל השיווק הראשי של Bitget, הגיב על שיתוף הפעולה: "אנחנו מאוד גאים בעבודה שהשגנו עד כה עם קהילת קבוצת המפתחים של גוגל בשנה האחרונה. באמצעות שותפות ארוכת טווח זו, אנו שואפים להעמיק את המחויבות המשותפת שלנו לחדשנות ולחינוך. המטרה היא לעשות שינוי מוחשי, לא רק על ידי שיתוף המומחיות שלנו, אלא גם על ידי סיוע פעיל לפגוש ולטפח את בוני המחר. לדעתי, החינוך נשאר חיוני בכניסה ובניווט בשוק דינמי וחדשני כמו מגזר ה-Web3."

"אנחנו ממש נרגשים לשתף פעולה עם Bitget. עבור הסטודנטים שלנו בציריך, השותפות הזו אינה רק על חסות, אלא לקבל תובנות מהעולם האמיתי. שיתוף פעולה זה מאפשר לנו לצאת מעבר לתיאוריה ולספק לקהילת המפתחים שלנו מיומנויות מעשיות במסחר אלגוריתמי ותשתיות בלוקצ'יין," הוסיף דאריו מונופולי (Dario Monopoli), ראש GDG בקמפוס ציריך.

שותפות מוצלחת זו עם קבוצת GDG החלה מוקדם יותר השנה, וכללה חסויות למספר אירועים לאורך השנה. החל מהאקתון "Build with AI" באוניברסיטת הקונסטרקטור במאי 2025, שאיחד 130 מוחות מבריקים, ה"AI Accelerate Hack" שאורגן ב-KU Leuven בבלגיה באוקטובר האחרון, ובשנים האחרונות פסטיבל הפיתוח שהתקיים במשרדי גוגל בבריסל בסוף נובמבר.

אירועים קרובים במסגרת שותפות ארוכת טווח זו עשויים לכלול האקתון בשיתוף עם קהילות אחרות ומפגשים מיוחדים. מפגשים אלו יכולים לכלול מפגשים משותפים עם מומחי תעשייה וסדנאות אינטראקטיביות עם שחקני שוק מרכזיים. בהשתתפות ביוזמות אלו, Bitget שואפת לסייע באופן פעיל לקהילת Web3 לצמוח ולהפיק תועלת מהמגוון הרחב של אפשרויות שטכנולוגיית הבלוקצ'יין מביאה לחיינו.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

