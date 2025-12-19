ビットゲット、ETHチューリッヒのグーグル・デベロッパー・グループと提携し、学生のWeb3・AIスキル育成を加速

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、ETHチューリッヒ (ETH Zurich) のグーグル・デベロッパー・グループ・オン・キャンパス (Google Developer Group on Campus: GDGoC) との年間パートナーシップを発表する。 ビットゲットは、同社の教育イニシアチブ「ブロックチェーンフォーユース (Blockchain4Youth)」の一環として、今後1年間にわたりハッカソンやワークショップを含む複数のGDGイベントを支援・共催する。

グーグル・デベロッパー・グループ・オン・キャンパスは、テクノロジーに関心を持つ学生のための、大学を拠点とするコミュニティグループであり、世界中に1,260以上のクラブがある。 2020年に設立されたチューリッヒ支部は、常に世界トップクラスの大学としてランキング上位に位置する科学・技術・工学のグローバルリーダー機関であるETHチューリッヒの学生による、学生主導のテクノロジーコミュニティである。 同協会は講演、ワークショップ、スタディジャム、ハックナイト、コミュニティイベントを主催し、ディベロッパー、デザイナー、研究者が結集している。

ビットゲットとの提携では、新しいテクノロジーについての学生の知識習得を支援するため、年間を通じて数件の教育イニシアチブを共同開催する。 これらの集まりでは、ビットゲットがパネルディスカッションや実践的アクティビティを通じて、Web3市場に関する専門知識を共有する。 また、学生は業界での実践的経験を積める新卒者プログラム (Graduate Program) に参加するオプションも選択できる。

ビットゲットのCMOイグナチオ・アギーレ (Ignacio Aguirre) は、このコラボレーションについて次のように述べている。「過去1年間に、グーグル・デベロッパー・グループのコミュニティと共に成し遂げた成果を、とても誇りに思っています。 この長期的パートナーシップを通じて、革新と教育への共通の取り組みをさらに推進していきます。 ここでの目標は、当社の専門知識を共有するだけでなく、明日のビルダーと積極的に出会い、育成するよう支援して、具体的な変化をもたらすことです。 Web3分野のようなダイナミックで革新的な市場に参入し、ナビゲートしていく中で、教育は依然として不可欠だと考えています。」

「ビットゲットとの提携について、とても胸を躍らせています。 チューリッヒの学生にとって、この提携は単なるスポンサーシップではなく、実世界の洞察を得る機会なのです。 このコラボレーションにより、理論を超えて、私たちのデベロッパーコミュニティにアルゴリズム取引とブロックチェーンインフラの実践的スキルを提供できることになります」と、GDGオン・キャンパス・チューリッヒ支部のリーダーであるダリオ・モノポリ (Dario Monopoli) は付け加えた。

今年前半に始まったGDGグループとの提携は成功を収めており、年間を通じて数件のイベントのスポンサーシップが含まれている。 2025年5月にコンストラクター大学 (Constructor University) で開催され、130名の優秀な人材が集結した「ビルド・ウィズAI (Build with AI)」ハッカソンを皮切りに、10月にはベルギーのルーヴェン・カトリック大学 (KU Leuven) で主催された「AIアクセラレート・ハック (AI accelerate Hack)」、そして直近では11月末にブリュッセルのグーグルのオフィスで開催されたデブフェスト (Devfest) が続いた。

この長期的提携の今後のイベントには、他のコミュニティとの共同ハッカソンや特別な会合も含まれる可能性がある。 これらの集まりには、業界専門家による共有セッションや主要市場プレイヤーとの対話型ワークショップが含まれる可能性がある。 これらの取り組みへの参加を通じて、ビットゲットはWeb3コミュニティの成長を積極的に支援し、ブロックチェーン技術が私たちの生活にもたらす多様な可能性の恩恵を活用できるようにすることを目指している。

