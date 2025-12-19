Bitget, ETH 취리히 구글 디벨로퍼 그룹과 협력해 학생들의 웹3·AI 역량 강화 추진

빅토리아 세이셸, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 익스체인지(UEX)인 Bitget이 Google Developer Group on Campus(GDGoC) ETH 취리히와의 연례 파트너십을 구축한다고 밝혔다. 교육 이니셔티브인 Blockchain4Youth의 일환으로, Bitget은 내년에 해커톤과 워크숍을 포함한 여러 GDG 행사들을 지원하고 공동 주최할 예정이다.

Google Developer Group on Campus는 기술에 관심 있는 학생들을 위한 대학 기반 커뮤니티 그룹으로, 전 세계 1,260개 이상의 클럽이 활동하고 있다. 2020년 설립된 취리히 챕터는 과학·기술·공학 분야에서 세계 최고 수준을 자랑하는 ETH 취리히의 학생들을 위한 학생 주도 기술 커뮤니티다. 이 단체는 기술 강연, 워크숍, 스터디 잼, 해크 나이트, 커뮤니티 이벤트 등을 조직하며 개발자, 디자이너, 연구자들을 한자리에 모으고 있다.

Bitget과의 이번 파트너십에는 학생들이 신기술에 대한 지식을 발전시킬 수 있도록 연중 여러 교육 프로그램을 공동 진행하는 내용이 포함된다. 이러한 모임에서 Bitget은 패널 토론과 실습 활동을 통해 Web3 시장에 대한 전문 지식을 공유할 예정이다. 또한 학생들은 실제 산업 경험을 제공하는 Graduate Program에 참여할 수 있는 기회도 갖게 된다.

Bitget의 CMO인 Ignacio Aguirre는 이번 협력에 대해 “지난 1년 동안 Google Developer Group 커뮤니티와 함께해 온 성과를 매우 자랑스럽게 생각한다. 이번 장기 파트너십을 통해 우리는 혁신과 교육에 대한 공동의 비전을 더욱 발전시키고자 한다. 단순히 우리의 전문 지식을 공유하는 데 그치지 않고, 미래의 빌더들을 직접 만나고 성장하도록 돕는 데 실질적인 변화를 만드는 것이 목표이다. 개인적으로 Web3와 같이 역동적이고 혁신적인 시장에 진입하고 이를 이해하기 위해서는 교육이 무엇보다도 중요하다고 본다.”고 밝혔다.

취리히 GDG 온캠퍼스 리드 Dario Monopoli는 “Bitget과 협력하게 되어 매우 기쁘다. 취리히 학생들에게 이번 파트너십은 단순한 후원을 넘어 실제 산업 현장의 통찰을 제공하는 기회가 될 것이다. 이 협업을 통해 우리는 이론을 넘어서, 알고리즘 트레이딩과 블록체인 인프라에 대한 실전 기술을 개발자 커뮤니티에 제공할 수 있게 되었다.”고 밝혔다.

GDG 그룹과의 성공적인 파트너십은 올해 초부터 이어져 왔으며, 올해 동안 여러 행사에 대한 후원을 포함하고 있다. 2025년 5월 콘스트럭터 대학교에서 130명의 인재들이 모였던 ‘Build with AI’ 해커톤을 시작으로, 지난 10월 벨기에 루뱅가톨릭대학교(KU Leuven)에서 개최된 ‘AI Accelerate Hack’, 그리고 11월 말 구글 브뤼셀 오피스에서 열린 Devfest까지 다양한 협력이 진행됐다.

앞으로도 이 장기 파트너십을 기반으로 다른 커뮤니티와 협업하는 해커톤이나 특별 밋업 등이 열릴 수 있다. 이러한 행사에는 업계 전문가의 지식 공유 세션과 주요 시장 참여자들과 함께하는 인터랙티브 워크숍 등이 포함될 예정이다. Bitget은 이러한 활동을 통해 Web3 커뮤니티의 성장을 적극 지원하고, 블록체인 기술이 우리의 삶에 가져올 다양한 가능성을 더 많은 이들이 체감할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

