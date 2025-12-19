Bitget 与 ETH Zurich 的 Google 开发者社区达成合作，共助学生提升 Web3 与 AI 技能

塞舌尔维多利亚, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的全景交易所 Bitget 欣然宣布，与 ETH Zurich 的 Google 校园开发者社区 (GDGoC) 达成年度合作伙伴关系。 作为其教育倡议 Blockchain4Youth 的一部分，Bitget 将于来年支持并联合举办多场 GDG 活动，涵盖黑客马拉松和主题研讨会。

Google 校园开发者社区是面向高校学生的技术社群，汇聚对科技充满热情的学习者，目前在全球已设立超过 1,260 个俱乐部。 苏黎世分会成立于 2020 年，是一个由学生自主运营的科技社群，主要面向 ETH Zurich 的在校学生。该校在科学、技术和工程领域享有全球领先声誉，长期位居世界顶尖大学之列。 该协会组织讲座、研讨会、学习小组、黑客之夜和社区活动，汇聚开发者、设计师和研究人员。

与 Bitget 的合作将覆盖全年，联合举办多项教育活动，旨在支持学生在新兴技术领域的知识成长。 在这些活动中，Bitget 将通过专题讨论和实践环节分享其在 Web3 市场的专业经验。 学生们还可选择参与毕业生计划，从而获得行业实践经验。

Bitget 首席营销官 Ignacio Aguirre 在谈及此次合作时表示：“回顾过去一年，我们与 Google 开发者社区的合作成果斐然，对此深感自豪。 通过这一长期合作，我们希望继续深化双方在创新与教育领域的共同承诺。 我们的目标是带来切实的改变，不仅分享专业知识，更积极发掘并培养未来的建设者。 在我看来，在进入并探索如 Web3 这样充满活力和创新的市场时，教育始终至关重要。”

“能与 Bitget 合作，我们感到非常兴奋。 对苏黎世的学生而言，这不仅是一份赞助，更是一次接触真实行业洞见的宝贵机会。 这次合作让我们得以超越理论，为开发者社区提供算法交易和区块链基础设施的实践技能。”苏黎世校园开发者社区负责人 Dario Monopoli 补充道。

双方的成功合作始于今年年初，并贯穿全年，包括对多项活动的赞助。 首先是今年 5 月在 Constructor University 举办的“Build with AI”黑客马拉松，吸引了 130 名杰出人才参与；随后是 10 月在比利时 KU Leuven 举办的“AI accelerate Hack”；以及 11 月末在布鲁塞尔 Google 办事处举办的 Devfest 活动。

在这一长期合作框架下，未来的活动可能包括与其他社区联合举办的黑客马拉松及特别见面会。 这些活动可能包括行业专家的分享会，以及与市场领军企业共同举办的互动研讨会。 通过参与这些活动，Bitget 希望积极助力 Web3 社区发展，让其充分受益于区块链技术为生活带来的广泛可能性。

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8,000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

