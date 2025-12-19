Bitget 與 Google Developer Group ETH Zurich 合作，加快學生掌握 Web3 及人工智能技能

塞舌爾維多利亞, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，UEX）Bitget 欣然宣佈與 Google Developer Group on Campus (GDGoC) ETH Zurich 達成年度合作夥伴關係。 Bitget 將透過其 Blockchain4Youth 教育計劃，在來年支持和協辦多場 GDG 活動，例如黑客松及工作坊。

Google Developer Group on Campus 是扎根大學的社群組織，專為對科技有熱誠的學生而設，在全球擁有超過 1,260 個分部。 蘇黎世分部於 2020 年成立，是由學生主導、為蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zurich) 學生而設的科技社群；該學院在全球科學、技術及工程領域引領在前，長期位列世界頂尖大學之列。 協會籌辦講座、工作坊、學習交流、黑客之夜及社群活動，讓開發者、設計師和研究人員共聚一堂。

與 Bitget 的合作包括在全年合辦多項教育計劃，以助學生掌握新科技知識。 在這些聚會中，Bitget 將藉著專題論壇及實踐活動，分享其 Web3 市場的專業見解。 學生亦可選擇參加畢業生計劃，從而在行內汲取實戰經驗。

Bitget 市場推廣總監 Ignacio Aguirre 就此次合作評論道：「在過去一年，我們對於與 Google Developer Group 社群共同完成的工作深感自豪。 透過這項長期合作夥伴關係，我們致力加強推進雙方在創新與教育上的共同使命。 目標是創造切實改變，不僅是分享專業知識，更是積極協助連繫並孕育未來的創造者。 據我所見，在進入並駕馭 Web3 這樣充滿活力的創新市場時，教育始終是關鍵要素。」

蘇黎世校園 GDG 主管 Dario Monopoli 補充道：「對於能與 Bitget 合作，我們感到無比振奮。 對我們在蘇黎世的學生而言，這次合作夥伴關係不單是贊助，更是獲取實務見解的絕佳良機。 這次協作讓我們能夠突破理論限制，為開發者社群提供演算法交易及區塊鏈基礎設施的實戰技能。」

這次與 GDG 群組的成功合作於今年初展開，其中包括對全年多項活動的贊助。 合作活動包括 2025 年 5 月在康斯特大學 (Constructor University) 舉行、匯集 130 位睿智人才的「AI 建構」(Build with AI) 黑客松，去年 10 月在比利時魯汶大學 (KU Leuven) 組織的「AI 加速黑客活動」(AI accelerate Hack)，以及最近 11 月底在 Google 布魯塞爾辦公室舉辦的開發者節 (Devfest)。

在這長期合作框架下，接下來可能舉行與其他社群合辦的黑客松，以及特別聚會。 這些聚會可能包括行內專家的分享會，以及與主要市場參與者的互動工作坊。 透過參與這些計劃，Bitget 希望積極協助 Web3 社群成長，並受惠於區塊鏈技術為生活帶來的多元機遇。

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。 目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

