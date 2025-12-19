Stingray finalise l’acquisition de TuneIn

MONTRÉAL, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Group Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (« Stingray » ou « La société »), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires a annoncé aujourd'hui que l'acquisition précédemment communiquée (la « Transaction ») de TuneIn Holdings, Inc. (« TuneIn ») a été finalisée, toutes les conditions préalables à la clôture de la Transaction ayant été satisfaites.

« Nous sommes ravis de finaliser cette acquisition stratégique et d’accueillir officiellement l’équipe de TuneIn dans la grande famille Stingray », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Cette union renforce notre position sur le marché mondial de l'audio, étend notre portée à des millions de nouveaux auditeurs et ouvre la voie à d’importantes occasions de croissance. Notre priorité est maintenant d’assurer une intégration harmonieuse afin de stimuler notre croissance à long terme. »

La Transaction représente une valeur totale pouvant atteindre 175 millions de dollars américains, payable en espèces. Ce montant se compose d'un versement de 150 millions de dollars à la clôture et d'un paiement additionnel pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars 12 mois plus tard. La Transaction a été financée par le renouvellement de la facilité de crédit de la Société.

Marchés des capitaux Banque Nationale a agi à titre de conseiller financier et Davies Ward Phillips & Vineberg LLP à titre de conseiller juridique pour Stingray. Pour TuneIn, Houlihan Lokey Capital, Inc. a agi comme conseiller financier et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP comme conseiller juridique.

