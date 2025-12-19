Zoomex Lab patrocina estratégicamente el Web3 Year-End Gala Seoul 2025, destacando la adopción real de Web3 junto a Park Joo-Ho

Seúl, Corea del Sur, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

El Web3 Year-End Gala: Seoul 2025, organizado por GRID, copatrocinado por Coinness y estratégicamente patrocinado por la plataforma global de trading de activos digitales Zoomex Lab, concluyó con éxito en Seúl.

Este evento emblemático de fin de año reunió a líderes del sector, incluyendo Tencent Cloud, SuperNet y otros innovadores de Web3, con una misión compartida: avanzar en la narrativa de la industria desde la mera especulación de activos hacia aplicaciones reales y experiencias centradas en el usuario.De la visión a la realidad: diálogo intersectorial y anuncios clave

El gala inició con una enérgica actuación de K-Dance, marcando un tono dinámico para una noche diseñada para fomentar colaboraciones profundas y diálogos significativos.

Anuncio estratégico de la plataforma

Como patrocinador estratégico, Zoomex Lab presentó oficialmente su estrategia central para 2026, destacando el próximo lanzamiento de Zoomex Card, una solución de pago diseñada para permitir la conversión instantánea y fluida de activos Web3 en gastos cotidianos, inaugurando una nueva era de pagos cripto sin fricciones e “invisibles”.

Mesa redonda de alto nivel

Uno de los momentos centrales de la noche fue el panel titulado:

"Bridging Finance: When Web3 Meets Real-World Payments"

Los líderes de la industria debatieron cómo Web3 puede integrarse en casos de uso del consumidor general, eliminar barreras de UX y establecer infraestructuras de pago transparentes y reguladas, alcanzando consensos estratégicos sobre el camino a seguir. Participación de invitado especial

El reconocido futbolista surcoreano y exjugador de la selección nacional, Park Joo-Ho, asistió como orador invitado. Su presencia amplificó significativamente el impacto intersectorial del evento, y sus comentarios destacaron el valor social de las tecnologías Web3 en la transformación digital.





Donde el espíritu deportivo se encuentra con Web3: velocidad, profesionalismo y confianza

El éxito del evento destacó la creciente sinergia entre la innovación Web3, la cultura mainstream y el espíritu deportivo.

Zoomex Lab continúa expandiendo su presencia global en deportes como socio del MoneyGram Haas F1 Team y mediante colaboraciones con atletas de élite como Emiliano Martínez, portero de la selección argentina.

Estas asociaciones van más allá de la exposición de marca: incorporan los valores de precisión, velocidad, disciplina y ejecución basada en reglas en la filosofía de la plataforma de Zoomex Lab, reforzando su compromiso con la confiabilidad, eficiencia y cumplimiento regulatorio en los servicios financieros.

Esta influencia intersectorial está acelerando la transición de Web3 hacia la adopción masiva.





Perspectivas para 2026: simplificando los pagos Web3 para la adopción masiva

El éxito del Web3 Year-End Gala: Seoul 2025 no solo proporcionó valiosos insights del sector, sino que también subrayó el papel de liderazgo de Zoomex Lab en la adopción real de Web3. En sus palabras de cierre, Jerry, CEO de Zoomex, compartió una visión clara para el próximo año:

"En 2026, nuestro enfoque estratégico es convertir a Zoomex en una herramienta diaria e intuitiva para los usuarios. Con el próximo lanzamiento de Zoomex Card, nuestro objetivo es condensar la experiencia de pagos Web3 al nivel de la simplicidad de un deslizamiento de tarjeta tradicional o un pago con un solo clic. Queremos que 'experiencia primero' deje de ser un lema y se convierta en realidad."

— Jerry, CEO de Zoomex

De cara al futuro, Zoomex Lab seguirá promoviendo la simplicidad, la transparencia y el diseño centrado en el usuario, colaborando con socios de la industria para llevar los pagos Web3 desde casos piloto hasta una adopción masiva real, abriendo un nuevo capítulo en la aplicación práctica de Web3.

Sobre Zoomex

Fundada en 2021, Zoomex es una plataforma global de trading de criptomonedas con más de 3 millones de usuarios en más de 35 países y regiones, que ofrece más de 600 pares de trading. Con los valores fundamentales de “Simple × Fácil de usar × Rápido”, la plataforma está comprometida a ofrecer una experiencia de trading de alto rendimiento y con bajas barreras de entrada. Mediante la optimización de su motor de emparejamiento y de los procesos de interacción con el usuario, Zoomex permite la ejecución de órdenes a nivel de milisegundos y mejora la usabilidad a través de una interfaz minimalista.

Como socio oficial del equipo Haas F1, Zoomex demuestra velocidad, precisión y tecnología de vanguardia tanto en la pista como en el trading. Además, Zoomex se enorgullece de anunciar una alianza global exclusiva como embajador de marca con el guardameta de clase mundial Emiliano Martínez, reforzando aún más la imagen de marca y la confianza de los usuarios gracias a su espíritu profesional y su influencia global.

La plataforma también prioriza la seguridad y el cumplimiento normativo, contando con licencias regulatorias como Canada MSB, US MSB, US NFA y Australia AUSTRAC, y ha sido auditada por la empresa de seguridad blockchain Hacken. Con un sistema de verificación de identidad flexible y un sistema de trading libre, Zoomex está construyendo un entorno de trading más rápido, seguro y accesible para usuarios de todo el mundo.

