Eesti Energia AS avaldab 2024. majandusaasta rohefinantseerimise aruande, mis hõlmab ajavahemikku 1. juuli 2021 kuni 31. detsember 2024.

Aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Energia rohefinantseerimise raamistikuga, mis esmakordselt avaldati juunis 2024. See on seotud Eesti Energia juulis 2024 emiteeritud 400 miljoni euro suuruse rohe-hübriidvõlakirjaga.

Jaotuse kokkuvõte (seisuga 31. detsember 2024):

Rohefinantseerimise aruande kohaselt on kontsern allokeerinud 243,4 miljonit eurot rohelistele investeeringutele ning kajastanud 156,6 miljonit eurot veel allokeerimata summana. Investeeringute jaotust jälgitakse 400,0 miljoni euro suuruse võlakirja mahu suhtes.

Kooskõlas rohefinantseerimise raamistikuga ja võlakirja prospektis võetud kohustustega kavatseb Eesti Energia avaldada iga-aastast allokatsiooni ja mõju aruandlust kuni vahendite täieliku kasutamiseni, ning võtta aruandlusele sõltumatu välise osapoole kinnitus.

Rohefinantseerimise aruanne ja aluseks olev raamistik on kättesaadavad Eesti Energia veebilehel – enefit.com

Lisainfo:

Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@energia.ee