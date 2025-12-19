Informacija apie UAB „AUDIFINA“ šaukiamą UAB "AWG investment 1" išleistų obligacijų savininkų susirinkimą

Restruktūrizuojama AUGA group, AB, juridinio asmens kodas 126264360 (toliau – Bendrovė), gavo informaciją iš tiesiogiai kontroliuojamos įmonės UAB „AWG investment 1“, juridinio asmens kodas 301745765 (toliau – Emitentas), ir UAB „AUDIFINA“, kuri yra Emitento išleistų obligacijų emisijos, kurių bendra nominali vertė yra 4 984 000 Eur, ISIN kodas LT0000409104 (toliau – Obligacijos), savininkų patikėtinis (toliau – Patikėtinis), dėl 2026 m. sausio 15 d. šaukiamo Obligacijų savininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas). Susirinkimas yra šaukiamas Emitento iniciatyva ir Patikėtinio sprendimu.
Esminė informacija apie Susirinkimą:
Susirinkimo data – 2026 m. sausio 15 d.
Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (Vilniaus laiku).
Susirinkimo vieta – Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Zoom“. Tiesioginė prisijungimo nuoroda čia arba nuėjus į https://zoom.us/join, susirinkimo ID: 858 5232 9988, slaptažodis: 801876.
Obligacijų savininkai registruojami nuo 9:30 val. Iki 9:55 val.
Apskaitos diena – 2026 m. sausio 8 d.
Susirinkimo darbotvarkė:
1.Organizaciniai klausimai.
2. Dėl Obligacijų išpirkimo dienos nukėlimo, sutikimo parduoti įkeistą turtą ir įgaliojimų suteikimo (Sprendimo projektas „A“ arba sprendimo projektas „B“).
3.Klausimai ir atsakymai
Susirinkime, be kita ko, bus sprendžiamas klausimas dėl sutikimo parduoti Bendrovei nuosavybės teise priklausantį ir už Emitento įsipareigojimus už Obligacijas įkeistą turtą – 100 % UAB „Baltic Champs“, juridinio asmens kodas 302942064, akcijų. Plačiau apie akcijų pardavimą yra pateikiama Bendrovės skelbtame pranešime.
Detalesnė informacija apie šaukiamą Susirinkimą, jo darbotvarkę bei siūlomus sprendimų projektus yra pateikiama oficialioje Patikėtinio internetinėje svetainėje: https://www.audifina.lt/obligacijos
Kontaktai:
AUGA group, AB finansų direktorius
Kristupas Baranauskas
+370 5 233 5340