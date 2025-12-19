Entdecken Sie dieses Weihnachten die Vielseitigkeit der Piadina Romagnola g.g.A. neu: Sie können sie falten, rollen oder in einen köstlichen Weihnachtsbaum verwandeln





FOTO: Alimenta Produzioni

BERLIN, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Piadina Romagnola g.g.A. ist nicht nur ein Synonym für Sonnenschirme, Meer und Urlaub, sondern eignet sich auch hervorragend als köstliche Beilage, die man während der Weihnachtsfeiertage gemeinsam genießen kann. In Kombination mit typischen Winteraromen wie Rotkohl, Äpfeln, Brie, Walnüssen und Honig sowie einer Prise Fantasie ist die Piadina ein Produkt, das verschiedene Jahreszeiten miteinander verbinden kann, ohne seine Identität zu verlieren.

Aus diesem Grund schlägt das Consorzio della Piadina Romagnola IGP ein Rezept für einen köstlichen Weihnachtsbaum aus Piadina-Röllchen vor, ein köstliches und originelles Rezept, das Fantasie, Geschmack, Qualität und europäisch zertifizierte Nachhaltigkeit vereint. Die einzige wesentliche Zutat: Piadina Romagnola g.g.A.! Die Initiative ist Teil des letzten Jahres des dreijährigen Kommunikations- und Förderprojekts „Choose the European Friendship“, das von der Europäischen Union kofinanziert wird und darauf abzielt, das Bewusstsein für das g.g.A.-Label zu schärfen und die zertifizierte Qualität, natürliche Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Vielseitigkeit dieses Produkts hervorzuheben.

Nun müssen Sie nur noch Ihre Gäste beeindrucken, indem Sie ihnen eine magische Weihnachtsvariante eines der Produkte servieren, das deutsche Touristen während ihres Sommerurlaubs an der Riviera Romagnola am meisten schätzen:

Zubereitung

Für zehn Personen nehmen Sie vier Piadinas, ausschließlich mit PGI-Zertifizierung, und belegen Sie diese mit allen Zutaten. Die Piadinas aufrollen und mit einem scharfen Messer in Spiralen schneiden. Die Piadina-Röllchen in Form eines Weihnachtsbaums auf einem Backblech anordnen und einige Minuten erhitzen, bis der Fontina-Käse geschmolzen ist. Falls Sie möchten, können Sie den übrig gebliebenen Käse in weihnachtliche Formen schneiden, um den Baum zu dekorieren.

Informationen zum Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um den Ruf der Piadina Romagnola (auch bekannt als Piada Romagnola) und ihrer Variante, der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot nach Rimineser Art), zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften und Referenztexte für die Herstellung der Piadina nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (g.g.A.). Das Konsortium umfasst derzeit zwölf Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region Romagna, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und Kiosk vertreten. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für diese Unternehmen.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür verantwortlich gemacht werden.

