PROACTIS SA - Communiqué de presse (désignation C. Carter et P. Shepherd) 19.12.2025

Recomposition du conseil d’administration de PROACTIS SA

PARIS, France – (19 décembre 2025) —Aux termes d’une réunion du conseil d’administration de la société PROACTIS SA (code ISIN : FR0004052561) qui a eu lieu le 18 décembre 2025, Madame Charlotte CARTER a été cooptée en qualité d’administrateur en remplacement de Madame Bonnie MITCHELL, démissionnaire.

Charlotte Carter a rejoint Proactis en 2013. Elle occupe le poste de vice-présidente chargée des produits chez Proactis, où elle dirige une équipe hautement performante dédiée à l'investissement dans notre prochaine génération de produits logiciels. Elle apporte plus de 12 ans d'expérience dans le domaine des logiciels Source-to-Pay, avec une expertise en matière d'approvisionnement, de contrôle des dépenses et de SaaS. Elle est titulaire d'une certification CIPS et a suivi une formation pour cadres supérieurs au MIT Sloan.

Lors de cette même réunion, Monsieur Peter SHEPHERD a été coopté en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Graham DAVIS, démissionnaire.

Peter Shepherd a rejoint Proactis en novembre 2025 après avoir occupé le poste de directeur financier chez Medical Management Systems LTD. Il apporte plus de 20 ans d'expérience à des postes financiers de haut niveau, avec une solide expertise en stratégie, gestion de la croissance et excellence financière au sein d'organisations internationales. Son expérience et son leadership seront déterminants pour aider le groupe Proactis à poursuivre son évolution.

Les actionnaires seront appelés à statuer sur ces cooptations lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l’exercice se terminant au 31 janvier 2026.

Il résulte de ces changements que le conseil d’administration de la société PROACTIS SA est désormais composé comme suit :

Membre Fonctions Date d’expiration du mandat Andrew REARDON Président du conseil d’administration

Directeur Général Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Charlotte CARTER Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2030 Peter SHEPHERD Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028 Maria LARSEN Administrateur Assemblée générale qui se prononcera sur les comptes de l’exercice à clôturer le 31 janvier 2028

