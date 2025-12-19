COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 décembre 2025 à 18 h 00

Compagnie Lebon :

Projet de cession de la participation minoritaire d’Esprit de France dans la société Madeleine Premier

Une promesse d’achat sous les conditions suspensives d’usage a été signée le 19 décembre 2025 par un acquéreur pour reprendre la participation minoritaire d’Esprit de France SAS dans la société Madeleine Premier, qui détient le fonds de commerce de l’Hôtel Fauchon à Paris (quartier de la Madeleine).

Cette promesse d’achat concerne l’ensemble des titres de la société Madeleine Premier, y compris la participation de 49% d’Esprit de France détenue dans la société depuis 2016. Esprit de France, filiale de Compagnie Lebon, accompagne l’exploitation de ce fonds de commerce depuis son ouverture en 2018.

Cette promesse fait suite à une période d’exclusivité et un processus concurrentiel ayant donné lieu à la réception de plusieurs offres.

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s’appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d’exploitation avec l’hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d’investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129 – Symbole de marché sur Euronext Growth : ALBON

Prochains rendez-vous de communication financière

Publication des résultats annuels 2025 : 25 mars 2026 après clôture de la Bourse

Assemblée générale annuelle : 20 mai 2026

Contact investisseurs et analystes : relationsinvestisseurs@compagnielebon.fr

Contact médias

Jean-Michel Mandin : jm.mandin@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 50 43 62 18

Marie Grandchamp : m.grandchamp@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 87 85 94 61

Pièce jointe