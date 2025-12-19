COMPAGNIE LEBON : La Société Européenne du Thermalisme (SET) signe une convention d’exploitation des Thermes de Rochefort

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 décembre 2025 à 18 h 00

La Société Européenne du Thermalisme (SET) signe

une convention d’exploitation des Thermes de Rochefort



La Société Européenne du Thermalisme (SET), qui opère sous sa marque Sources d’Équilibre, s’est engagée à reprendre l’exploitation des Thermes de Rochefort, 6ᵉ station thermale française, accueillant près de 15 000 curistes chaque année.

La convention d’exploitation, signée par la filiale de la Compagnie Lebon pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, est renouvelable un an et est assortie d’une option d’achat des Thermes de Rochefort. Elle permet à la SET de renforcer sa position sur le marché du thermalisme.

Rochefort : un établissement complémentaire des Thermes de Brides et d’Allevard



Située dans une ville dynamique et attractive, la station de Rochefort bénéficie d’une fréquentation stable et d’une offre médicale reconnue. Elle vient enrichir les compétences et orientations déjà portées par les établissements de Brides-les-Bains et d’Allevard.

Ensemble, ces sites permettront de proposer :

une gamme élargie d’orientations thérapeutiques (dermatologie, phlébologie, affections des muqueuses bucco-linguales / rhumatologie, voies respiratoires, appareil digestif) ; des séjours santé et bien-être : cures conventionnées, mini-cures, courts séjours de proximité, spa ; des expériences différenciées : mer et montagne, cadre urbain ou nature, séjours de déconnexion.







L’intégration de Rochefort consolide l’offre de la marque Sources d’Équilibre, qui s’appuie désormais sur une offre élargie à la côte Atlantique.

« Nous sommes très heureux de cette signature et saluons l’excellence du travail accompli à Rochefort depuis plusieurs années, tant au service des curistes que de la dynamique de la ville. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de la pérennité du thermalisme, et de l’accès aux soins pour tous. L’exploitation de ce site va renforcer durablement les résultats de la SET, tout en constituant un maillon essentiel pour répondre à l’évolution des attentes des clients et préserver la continuité des soins. » souligne Philippe Aoun, représentant légal de la SET.

A propos de la Compagnie Lebon

La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Growth, est contrôlée par la famille Paluel-Marmont et s’appuie sur deux pôles complémentaires : les métiers d’exploitation avec l’hôtellerie, le thermalisme et une activité patrimoniale et les métiers d’investissement avec l'immobilier et le capital investissement.

www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR000012129 – Symbole de marché sur Euronext Growth : ALBON

A propos de la SET et de Sources d’Équilibre

La SET, Société Européenne de Thermalisme est la société d’exploitation du pôle thermal Sources d’Équilibre. Ce pôle inclut les thermes de Brides-les-Bains, un hôtel à Brides-les-Bains (Golf Hôtel), les thermes d’Allevard, un hôtel situé dans le parc thermal d’Allevard ainsi que les thermes de Rochefort. La marque Sources d’Équilibre se décline sur l’ensemble des offres de cures thermales, spa, diététique, remise en forme proposés dans ses établissements. sourcesdequilibre.fr

Prochains rendez-vous de communication financière

Publication des résultats annuels 2025 : 25 mars 2026 après clôture de la Bourse

Assemblée générale annuelle : 20 mai 2026

Contact investisseurs et analystes : relationsinvestisseurs@compagnielebon.fr

Contact médias

Jean-Michel Mandin : jm.mandin@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 50 43 62 18

Marie Grandchamp : m.grandchamp@giesbert-mandin.fr / tel : +33 6 87 85 94 61

Pièce jointe