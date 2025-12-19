Financial Calendar

 | Source: Glunz & Jensen Holding A/S Glunz & Jensen Holding A/S

To Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Public announcement no. 583
December 19th, 2025

FINANCIAL CALENDAR

Glunz & Jensen Holding A/S announces the following financial calendar.

Tuesday, March 17, 2026
Annual reporting 2025

Wednesday, April 15, 2026
Annual general meeting 2026

Wednesday, August 19, 2026
Half year reporting 2026

Tuesday, March 16, 2027
Annual reporting 2026

Wednesday, April 14, 2027
Annual general meeting 2027

For further information please contact:

CEO Henrik Blegvad Funk: phone +45 21 39 05 32
Chairman of the board Flemming Nyenstad Enevoldsen: phone +45 40 43 13 03                                                            


