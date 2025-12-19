Achmea wählt eGain AI Knowledge Hub und AI Agent zur Unterstützung der digitalen Transformation

SUNNYVALE, Kalifornien, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), die führende KI-Wissensplattform für Kundenerlebnisse, gab heute bekannt, dass Achmea, einer der größten europäischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerne, die eGain AI Knowledge Hub™ und die AI Agent Software ausgewählt hat, um das Wissensmanagement zu modernisieren und die Transformation zu einem digitalen Versicherer zu beschleunigen.

Mit Hauptsitz im niederländischen Zeist und Niederlassungen in ganz Europa ist Achmea die Muttergesellschaft führender Versicherungsmarken wie Centraal Beheer, Interpolis und Zilveren Kruis. Die Genossenschaft betreut mehr als zehn Millionen Kunden und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Nichtlebensversicherung (Sach- und Unfallversicherung), Lebensversicherung/Renten und Altersvorsorge sowie Bankdienstleistungen (Hypotheken und Sparen) sowie und Vermögensverwaltung an.

Achmea treibt einen strategischen Wandel hin zu einem digitalen Versicherer voran, wobei Kundenerlebnis und die Nutzung von Selbstbedienungsoptionen zentrale Prioritäten darstellen. Um diesen Wandel zu unterstützen, erkannte das Unternehmen die Notwendigkeit eines Knowledge-as-a-Service-(KaaS)-Partners, der das Wissensmanagement modernisieren sowie konsistente, qualitativ hochwertige Antworten sowohl über den persönlichen Kundenservice als auch über digitale Kanäle ermöglichen kann.

Die Herausforderung

Achmeas langfristige Vision ist der Aufbau einer zukunftsfähigen Wissensdatenbank, die eine einzige, vertrauenswürdige Datenquelle über alle Kanäle hinweg bereitstellt und gleichzeitig mit den sich wandelnden Kundenerwartungen sowie und -anforderungen skaliert. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die das digitale Wachstum sowie den Selbstbedienungsbereich beschleunigt und gleichzeitig die Agenten hocheffizient hält, sich nahtlos in das breitere Achmea-Ökosystem integriert – einschließlich CRM, Agenten-Desktops, KI (LLM/RAG), IVR und virtueller Assistenten – und mithilfe fortschrittlicher Analysen die Kundenergebnisse sowie die Leistungsverfolgung optimiert.

Umfassende Unternehmenslösung

Achmea hat sich für eGain entschieden, um 21.000 Benutzer in ihrem Unternehmen, darunter 8.225 Contact-Center-Benutzer und 12.750 Enterprise-Benutzer, mit einer KI-Agentenlizenz für jeden Benutzer auszustatten. Diese umfassende Implementierung spiegelt Achmeas Engagement für die Vereinheitlichung des Wissenszugriffs sowohl für kundenorientierte als auch für interne Teams wider.

Die Lösung integriert mehr als 26.000 Dokumente in eine zentrale Wissensdatenbank und schafft so eine einzige Quelle für vertrauenswürdiges und regelkonformes Wissen zur Bearbeitung von Kundenanfragen im gesamten Versicherungs-, Finanzdienstleistungs- und Bankgeschäft von Achmea.

Transformierende Ergebnisse

Der integrierte unternehmensweite Wissens- und KI-Ansatz von Achmea wird das Wissensökosystem des Unternehmens vereinheitlichen, indem er agentenbasierte KI-Erlebnisse in Kontaktzentren und Unternehmensfunktionen ermöglicht. Dies gewährleistet einheitliche sowie verlässliche Antworten für Mitarbeiter im Kundenservice, Angestellte und Teams im gesamten Unternehmen und optimiert gleichzeitig die Erstellung von Dokumenten, Governance, Einhaltung von Vorschriften und betriebliche Effizienz.

Die Implementierung wird Achmea in die Lage versetzen, nahtlose Kundenerlebnisse über alle Kundenkontaktpunkte hinweg zu bieten, die Akzeptanz von Self-Service-Angeboten zu beschleunigen und den Mitarbeitern die benötigten kontextbezogenen, rollenrelevanten Antworten bereitzustellen, um Kunden effizient und effektiv zu bedienen.

„Unsere Kunden erwarten einen personalisierten und effizienten Service über alle Kanäle hinweg, und wir sind bestrebt, dieses Erlebnis im Rahmen unserer Transformation zum digitalen Versicherer zu bieten“, sagt Erwin Kersten, IT-Direktor von Achmea. „Die KI-gestützten Lösungen von eGain bieten die benötigte einheitliche Wissensgrundlage, um unseren 21.000 Nutzern vertrauenswürdige, kontextbezogene Antworten zu liefern und gleichzeitig den kundenorientierten Ansatz beizubehalten, der Achmea seit Generationen auszeichnet.“

„Wissen ist die Grundlage für erfolgreiche KI-Implementierungen und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis“, sagt Ashu Roy, CEO von eGain. „Achmeas Vision, ein digitaler Versicherer zu werden, erfordert unternehmensweiten Zugriff auf vertrauenswürdiges, kontrolliertes Wissen, das sowohl menschliche Agenten als auch KI-Systeme unterstützen kann. Unser einheitlicher KI-Wissens-Hub mit -Agent liefert genau das, was sie brauchen – eine einzige Datenquelle, die sowohl die Mitarbeiterproduktivität als auch das Kundenerlebnis verbessert. Wir sind stolz darauf, Achmea auf ihrem Weg der digitalen Transformation zu unterstützen.“

